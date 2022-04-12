Историю любви и разлуки покажут на театральном фестивале

В воскресенье, 17 апреля, пройдет новый показ спектакля в рамках театрального фестиваля Onlife IDEA Fest.

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Спектакль «Блуждающие звезды» по одноименному роману Шолом-Алейхема, который стал классикой еврейской литературы. Исполнительница главной роли: Татьяна Хазановская из Израиля.

Молодая пара, актёр и певица из бессарабского местечка Голенешты, вынуждены сделать сложный выбор между любовью и творчеством. Они решают отложить чувства на потом и разъезжаются по разным городам. Жертва не напрасна: спустя годы оба состоялись, блистают на сцене. И судьба преподносит им второй шанс. Встречу!

В данном фестивале постановки проходят онлайн на специализированной платформе. После окончания спектакля все зрители присоединяются к обсуждению и могут задать свои вопросы режиссеру, актеру или приглашенным театральным критикам и экспертам. К примеру, в этот раз в обсуждении примут участие Яна Балачевцева, президент и генеральный продюсер фестиваля Onlife IDEA Fest; Илья Ромашко, актер театра и кино, номинант премии «Золотая маска», основатель Gogol School; кинокритик Максим Семенов; Майя Брандесова, завлит челябинского Нового Художественного Театра и Игорь Лютенко, председатель и член жюри многих премий событийной и коммуникационной индустрии.