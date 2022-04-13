Как выглядит чилийское гетто, куда переехал президент

13 апреля в СМИ появились новости, что 36-летний президент Чили Габриэль Борич переехал в Юнгай — неблагополучный пригород столицы страны, города Сантьяго. Своим присутствием глава государства планирует улучшить местные условия жизни. Жители утверждают, что у него это уже получается.

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Пригородный район Юнгай появился в 1839 году. Здесь расположено множество старинных усадеб, домов в стиле арт-деко и баухаус. Однако с годами исторический район постепенно превращался в гетто. В Юнгае высокий уровень преступности, на улицах валяется мусор, а жильцы жалуются на торговцев запрещенными веществами.

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Борич не скрывает, что решение переехать в Юнгай — отчасти политическое. Чилийский президент выступает за улучшение предоставления государственных услуг и сокращение неравенства в доходах.

«Мы хотим восстановить те районы, которым сегодня угрожают ненасытные застройщики, преступники или торговцы наркотиками», — комментирует Борич в телеинтервью.

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Росарио Карвахаль, член муниципального совета Сантьяго, рассказала в интервью газете Bloomberg о последствиях переезда президента.

«Местная экономика получила поддержку. Виден рост активности в местных пекарнях, магазинах и ресторанах», — отметила Карвахаль.

Политик также отмечает и минусы. Например, охрана в заведениях чаще требует удостоверения личности, а ездить на машине нельзя без опознавательных знаков. Впрочем, это к лучшему: в Юнгае чаще стали появляться полицейские. Теперь наркоторговцы перемещают точки продажи подальше от района. Сама Карвахаль живет на той же улице, что и президент.

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Усиление безопасности повлияло на недвижимость. Отмечено, что количество предложений о продажах домов в Юнгае возросло на 15%.