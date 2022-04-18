Обнаружен считающийся вымершим тропический цветок

Обширная вырубка лесов в западном Эквадоре в конце прошлого века привела к исчезновению ряда видов растений, в том числе предполагалось, что исчез и Gasteranthus extinctu. Несмотря на информацию о вырубке более 97 процентов лесов в западной половине Эквадора, исследователи решили изучить территорию прошлым летом, начав со спутниковых снимков, чтобы идентифицировать нетронутые первичные тропические леса. Южноамериканский цветок Gasteranthus extinctus был найден в небольших лесных зонах в регионе Сентинела в Эквадоре спустя 40 лет после его последнего наблюдения.