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4 часа назад

Вновь обнаружен считающийся вымершим тропический цветок

Lenta.ruиещё 1

В предгорье Анд, в Эквадоре, вновь обнаружили тропический дикий цветок, который долгое время считался вымершим. Результаты исследования описаны в журнале PhytoKeys.

Обнаружен считающийся вымершим тропический цветок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обширная вырубка лесов в западном Эквадоре в конце прошлого века привела к исчезновению ряда видов растений, в том числе предполагалось, что исчез и Gasteranthus extinctu. Несмотря на информацию о вырубке более 97 процентов лесов в западной половине Эквадора, исследователи решили изучить территорию прошлым летом, начав со спутниковых снимков, чтобы идентифицировать нетронутые первичные тропические леса. Южноамериканский цветок Gasteranthus extinctus был найден в небольших лесных зонах в регионе Сентинела в Эквадоре спустя 40 лет после его последнего наблюдения.

Тропический цветок характеризуется лепестками неоново-оранжевого цвета и большим нижним мешком, куда могут залетать и вылетать опыляющие насекомые.

В августе 2019 года исследователи Российской академии наук (РАН) нашли в ветровалах заповедника «Курильский» массовое скопление «золота драконов» — краснокнижного мха, который из-за особого строения и преломления света блестит подобно золоту.

Места,РАН,
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