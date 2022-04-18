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3 часа назад

Спектакль по произведениям Есенина покажут на бесплатном онлайн-фестивале

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В воскресенье, 24 апреля, пройдет показ спектакля «О верю, верю, счастье есть!». Посмотреть спектакль могут все желающие онлайн, билеты можно получить бесплатно.

Спектакль по произведениям Есенина покажут на бесплатном онлайн-фестивале
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Название спектакля повторяет название стихотворения Сергея Есенина. Актёр Александр Майер много лет изучал творчество русского поэта и этот моноспектакль стал творческим итогом.

В спектакле исследуется обширный пласт творческого наследия поэта. Зрители услышат поэму «Анна Снегина» и поэму «Чёрный человек» из цикла «Персидские рассказы». Основным лейтмотивом творчества поэта была любовь к родине, несмотря на войны, исторические перипетии и сложную жизнь крестьян. Это ощущение Александру удалось сохранить и пронести через весь спектакль.

Спектакль будет показан в рамках фестиваля Onlife IDEA Fest. Все спектакли на этом фестивале играются вживую, а по окончании спектакля начинается его обсуждение вместе с актером, режиссером и приглашенными экспертами.

Получить билет можно на сайте фестиваля после регистрации.

Места,Анна Снегина,Александр Майер,Сергей Есенин,
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