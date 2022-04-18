Коренные народы российского Севера отметили день оленевода

Коренные народы российского Севера отметили главный праздник – День оленевода. Все как велят традиции: лучшие национальные блюда, песни, пляски, непременные состязания в силе и ловкости, в том числе гонки на оленьих упряжках. В Красноярском крае празднования прошли при поддержке нефтяников из «РН-Ванкор», добывающего предприятия «Роснефти», передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Фото: Мир24 Мир24

Дмитрий Давиндук в гонке на оленьих упряжках пришел к финишу первым. Теперь этот новенький снегоход «Буран» – его. Дмитрий – местный чемпион. Побеждает не первый год. Секрет успеха оказался очень прост.

Видео дня

«Выбираю оленей самых быстрых»,

– поделился Дмитрий Давиндук.

Олени для народов Севера не просто животные, а неотъемлемая часть многовековой культуры. Буквально спасение в суровых таежных условиях. Эти животные по проходимости не уступят современному снегоходу.

Но отношение северян к оленям вовсе не потребительское. Местные жители всегда заботились об этих животных. Сберечь «рогатых» помогают ученые – уже восемь лет они при поддержке нефтяников проводят исследования популяции дикого северного оленя. За это время сделано много научных открытий, которые имеют прикладное значение для коренных малочисленных народов Севера.

«Мы надеемся, что Роснефть продолжит эту работу, не остановится. Для того, чтобы нам, населению и жителям Таймыра, понять все-таки, в каком состоянии находится популяция»,

– рассказал президент региональной ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края Артур Гаюльский.

Масштабное исследование Севера России – один из более, чем тысячи проектов «Роснефти». Дочерние предприятия компании поддерживают малочисленные народы региона. Это проекты по сохранению национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий северян.

«Ванкорнефть» работает в данном регионе уже более 13 лет. С малочисленными народами мы работаем плечом к плечу. Мы стараемся участвовать в мероприятиях, которые проводятся. Выступаем спонсорами, стараемся помогать вести уклад традиционной жизни»,