Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
50 минут назад

«Водопад вечного огня» удивил пользователей соцсетей

Lenta.ru

На сайте Reddit появилась видеозапись уникального природного явления. Автору удалось запечатлеть «Водопад вечного огня», который находится в штате Нью-Йорк, США. Ролик удивил пользователей сети.

«Водопад вечного огня» удивил пользователей соцсетей
Фото: @justmitzie@justmitzie

На записи можно увидеть водопад, за которым горит природный «вечный огонь». В подписи к посту уточняется, что пламя возникает в результате выброса природного газа в гроте, расположенном за водопадом.

За несколько часов публикация набрала почти девять тысяч лайков. Многие комментаторы признались, что кадры водопада произвели на них сильное впечатление. «Невероятно», «Природа прекрасна», «Это очень красиво», — написали юзеры.

Еще один пользователь рассказал, что посетил водопад вместе с девушкой на первом свидании. «Это было символично для тогда еще зарождающихся отношений», — отметил он.

Ранее сообщалось о другом необычном природном явлении, которое удивило пользователей Reddit. На кадрах было запечатлено покрытое тонким льдом дерево, по которому стекают капли. В результате у зрителей создавалось впечатление, что эти капли окрашены в черный цвет.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители