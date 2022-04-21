В российском городе приготовят гигантскую яичницу

В городе Ялуторовск на самой большой сковороде России испекут гигантскую яичницу. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

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На яичницу планируют израсходовать полторы тысячи яиц. Ее приготовят во время праздника «Красная горка» 30 апреля.

Народное гулянье пройдет на нескольких площадках. Гостей праздника также ждет спектакль под открытым небом, хороводы, песни, пляски, игры, состязание «мировой канат», чествование молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет.