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2 часа назад

В Антарктике стало рекордно мало льда

Lenta.ruиещё 3

В Антарктике стало беспрецедентно мало морского льда. Ученые из университета Сунь Ятсена и Южной морской научно-технической лаборатории провинции Гуандун отметили, что площадь льда побила антирекорд второй раз за пять лет, результаты их исследования передает портал Phys.org.

В Антарктиде зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Антирекордное значение зафиксировали в феврале 2022 года, территория морского льда в антарктической зоне составила менее двух миллионов квадратных километров впервые с начала наблюдений в 1978 году. Покров льда оказался на 30 процентов ниже среднего показатель за период с 1981-го по 2010 год.

Эксперты считают, что таяние антарктического льда вызвано аномальным переносом тепла к полюсу в морях Беллинсгаузена и Амундсена, а также разницей температуры льдин и моря — темная вода лучше поглощает тепловую энергию, а белый лед отражает значительную ее часть. На площадь льда повлияли и глобальные климатические факторы, например, Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана — прим. «Ленты.ру») и антарктические осцилляции (индекс изменения давления на уровне моря к северу от 20 градусов северной широты — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в Антарктиде зафиксировали рекордное потепление. Температура на континенте превысила обычную ну 35 градусов и достигла 15 градусов по Цельсию. Исследователи также отметили таяние ледников — от Антарктиды откалываются большие айсберги, которые в итоге попадают в открытый океан.

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