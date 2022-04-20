На Карымском вулкане произошли пепловые выбросы

На Камчатке вулкан Карымский выбросил два пепловых столба на высоту до 8 тысяч метров. Об этом рассказали РИА "Новости" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

20 апреля 2022 года в 8:00 и 9:20 по местному времени (23:00 и 00:20 мск) на вулкане Карымский по сейсмическим данным произошли пепловые выбросы на высоту 6000 метров и 8000 метров над уровнем моря соответственно. Пепловый шлейф начал распространяться на юго-запад от вулкана.