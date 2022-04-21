10 музеев Подмосковья, рекомендуемых к посещению

Московская область насчитывает множество государственных, частных, муниципальных и областных музеев. Десять музеев региона рекомендуются к посещению каждому жителю и гостю региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Музейный комплекс «Дорога памяти»

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Экспозиция музейного комплекса «Дорога памяти» выстроена в хронологическом порядке. Здесь подробно рассказано о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны. В большей части залов музея использованы высокие технологии, с помощью которых гости могут своими глазами увидеть воссозданную обстановку значительных этапов войны.

В кинозалах, расположенных между залами экспозиции, можно посмотреть хронику и послушать песни военных лет. Кроме того, в музее хранится информация о 33 млн участниках войны и их фотографии.

Музей-усадьба «Архангельское» Музей-усадьба находится в Красногорске. Это уникальный памятник русской художественной культуры. Всемирную известность Архангельскому принесли и величественная красота самой усадьбы, и разнообразие уникальных музейных коллекций. Парк, раскинувшийся на большей части территории усадьбы, подарил Архангельскому и второе название — «подмосковный Версаль».

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Усадьбой Горки владели многие известные люди. Последней хозяйкой стала вдова фабриканта и мецената Саввы Морозова. После Октябрьской революции в усадьбе проживал Владимир Ленин. Помимо отлично сохранившегося архитектурного ансамбля, музей-заповедник может похвастаться сразу несколькими экспозициями – часть из них посвящена Ленину, также есть Музей крестьянского быта и коллекция неоклассической мебели.

Музей-заповедник «Абрамцево»

В Подмосковье

Центральное место в Абрамцеве занимает усадебный дом, построенный в конце XVIII века. Сегодня усадьба занимает около 50 гектаров и включает памятники архитектуры, парк и окрестности реки Вори. В середине XIX века усадьбу посещали писатели Гоголь и Тургенев, театральные деятели Щепкин, Загоскин и другие.В 1870 году имение «Абрамцево» приобрел промышленник и меценат Савва Мамонтов. В собрании музея-заповедника хранится живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы бывших владельцев усадьбы.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Бородинский военно-исторический музей-заповедник — это самый старый музей из созданных на полях сражений. На огромной территории расположены памятники, обелиски, братские могилы и могилы русских офицеров, укрепления и редуты. Всего около 300 объектов.

В музее-заповеднике открыты для гостей несколько постоянных экспозиций: «Бородинское поле: вехи истории», «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», «Дом-музей игуменьи Марии» и другие. Кроме того, на территории «Бородинского поля» ежегодно проходят военно-исторические праздники и реконструкции сражений.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

«Новый Иерусалим» – один из самых известных и посещаемых музеев Московской области. Его история началась более века назад, много лет он располагался на территории Новоиерусалимского монастыря, но в 2014 году музей переехал в новое современное здание. В коллекции музея – рукописи, книги, иконы, живопись, графика и многое другое.

Уникальные экспонаты располагаются в залах, оснащенных мультимедийными технологиями. Кроме того, в музее проводятся крупные выставочные проекты.

Серпуховский историко-художественный музей

Серпуховский музей выделяется своей коллекцией живописи. В нем представлены картины Айвазовского, Поленова, Шишкина, Левитана, Саврасова, Гончарова, Васнецова и других выдающихся художников. Кроме того, здесь можно увидеть уникальные иконы, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры и многое другое.

За богатую коллекцию Серпуховский музей уже получил негласное звание «Малой Третьяковской галереи». В музее проводятся культурные мероприятия, фестивали и крупные выставки мировых шедевров.

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

В Подмосковье

В Мелихове Чехов написал пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня», а также многие известные повести и рассказы. Кроме того, он совершенно бесплатно лечил местных крестьян, строил школы, покупал книги для детской библиотеки. В экспозиции музея много вещей, принадлежавших писателю – пальто, знаменитый белый картуз, ручка, чернильница, пенсне. Здесь также можно увидеть автографы Чехова, фотографии, книги, документы, картины и многое другое.

Музей заповедник П.И. Чайковского

Именно здесь композитором Петром Чайковским были созданы «Пиковая дама», Пятая и Шестая симфонии, балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также фортепианные пьесы и романсы. В музее сохранилась обстановка, которая была там при жизни Петра Чайковского – рояль, сервант, стол и другие предметы до сих пор стоят на своих местах. Особая гордость музея – рукописи композитора, ноты и письма, архивы родственников и друзей Чайковского. В музее часто проходят музыкальные фестивали и концерты.

Музей-заповедник А.С. Пушкина