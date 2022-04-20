Выяснилось, где россияне проведут майские праздники

Социологи провели опрос среди россиян и выяснили, куда они отправятся на майские праздники. О результатах исследования сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ .

Больше половины россиян ответили, что проведут праздники дома. Такой ответ был у 55% опрошенных. Еще 42% планируют на майские праздники отправиться на дачу или на садовый участок. 8% заявили, что поедут отдыхать в другие города или села России. По 3% соотечественников поедут в Крым или на побережье Черного моря. 1% поедет отдыхать за границу в бывшие республики СССР, еще 1% отправится в страны, находящиеся за пределами бывшего Советского союза.