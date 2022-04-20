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1 час назад

Самый дорогой особняк в России решили продать со скидкой

Lenta.ru

Бизнесмен Зияд Манасир решил продать самый дорогой особняк в России со скидкой. Основатель холдинга «Стройгазконсалтинг» рассчитывает получить за дом в подмосковной Истре 10 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Самый дорогой особняк в России решили продать со скидкой
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash

Внутри выставленного на продажу трехэтажного особняка площадью семь тысяч квадратных метров есть лифт, кинотеатр, несколько столовых и гостиных, кухня, курительная комната, а также бассейн со спа-зоной. На втором этаже находятся детские спальни, на третьем — хозяйские покои с библиотекой и оранжереей, а цокольный этаж занимают спортивный зал, боулинг, винный погреб и караоке. Интерьер оформлен с использованием мрамора, санфаянса и красного дерева, комнаты украшены хрустальными люстрами.

Усадебный комплекс располагается в 23 километрах от МКАД в элитном поселке Гринфилд на Новорижском шоссе. В 2019 году его стоимость оценивалась в 12 миллиардов рублей. Поместье проектировали около года, а строительство длилось десять лет.

Хозяин недвижимости Зияд Манасир — бывший акционер одного их крупнейших подрядчиков «Газпрома» «Стройгазконсалтинга». В 2016 году он вошел в Топ-200 богатейших бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивается в 600 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

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