Улицу в индийском городе назвали в честь русского путешественника

Улица в городе Кожикоде, южный штат Керала, благодаря помощи индийских специалистов по истории переименована в улицу Афанасия Никитина. Как рассказал в среду корр. ТАСС почетный консул России в Тривандруме, директор Русского дома в этом городе Ратиш Наир, многие в Кожикоде не знали, что был такой русский путешественник Афанасий Никитин, который посетил Индию еще до плавания Васко да Гамы и оставил путевые Записки «Хожение за три моря», где описал ряд индийских городов, в том числе и Кожикоде.

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«Поначалу, когда мы выступили с предложением назвать улицу именем русского путешественника, мэрия заинтересовалась этим предложением, но многие депутаты городского собрания сомневались. Они говорили, что первым в Индию из европейцев приплыл португалец Васко да Гама, каравеллы которого прибыли именно в Кожикоде 1498 году. Нам пришлось объяснять, что да Гама открыл путь в Индию вокруг Африки, и это было выдающееся плавание, но европейцы бывали в Индии и раньше, в том числе купец из России Никитин, оставивший интереснейшие свидетельства», — сказал Ратиш Наир.

Он отметил, что потребовалась консультация известных индийских историков, которые подтвердили сомневающимся чиновникам, что купец из Твери действительно посетил Индию в XV веке. «Это заведующий кафедрой истории Университета Кералы в Тривандруме Гопакумар. Также помогли историки профессор Мухаммад Али и профессор Васишт из Кожикоде», — объяснил Ратиш Наир.

В итоге 13 апреля во время встречи городского совета некоторые депутаты прямо на заседании позвонили историкам, и те подтвердили, что русский купец Афанасий Никитин действительно был здесь. И только тогда было принято решение назвать городскую улицу его именем!» — добавил глава Русского дома.