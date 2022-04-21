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2 часа назад

Почему Рим прозвали вечным городом

Дарья Амосова

Рим основан в 753 году до н. э. на реке Тибр. Еще в древности итальянскую столицу прозвали «вечный город», или urbs aeterna. В 2022 году Риму исполняется 2768 лет: это один из древнейших городов Европы, где непрерывно живут люди и продолжается жизнь, несмотря на войны, катастрофы и смену власти.

Почему Рим прозвали вечным городом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Римский поэт Альбий Тибулл в I веке до н. э. впервые называет Рим вечным — Roma Aeterna. Во второй элегии — стихотворном размышлениях о любви и философии — он пишет о прибытии Энея в Италию. Герой был легендарным предком Ромула и Рема, которые, по древней легенде, основали Рим.

Rómulus áeternáe nondúm formáverat úrbis, móenia cónsortí nón habitánda Remó.

Ромул еще не сложил те стены вечного града, где поселиться не смог вместе с ним брат его Рем.

Благодаря Тибуллу к итальянской столице стали обращаться как как «вечному городу». Подобное обращение сохранилось сквозь века, передавая идею о несокрушимости и фундаментальности Рима в истории мира. Римская империя уничтожила Карфаген, подчинила себе половину Европы, столица в Средние века пережила нападение варваров.

unsplash.com

Согласно другой легенде, вечным городом Рим прозвали рабы и жители. Поколения за поколением строили, развивали, улучшали столицу, умирали, им на смену приходили другие. Рим, невзирая на невзгоды и подчинение разным правителям, только рос и развивался.

Сегодня Рим — столица Италии, важный финансовый, культурный и политический центр. Рим — центр католического мира: в столице располагается государство Ватикан, где живет Папа Римский.

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