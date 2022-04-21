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1 час назад

Американцы нашли в доме потайную комнату на случай конца света

Диана Товсепова

Пользовательница TikTok @stinknjeepn показала в соцсети потайную комнату, которую она нашла в купленном доме. Об этом сообщает издание Newsweek.

Американка объяснила, что ее семья приобрела дом в Неваде, а при ремонте обнаружила фальшивую стену. Они просверлили отверстие, заглянули внутрь и увидели закрытое пространство.

У стен стояли металлические полки с большими коробками. Надписи на коробках говорили о том, что создатели этой комнаты явно к чему-то готовились. На одной коробке было написано «Пластыри, витамины, перекись водорода», а на другой - «Экстренный запас свечей, клейкая лента».

«Это укрытие на экстренный случай, комната на случай конца света, где хранится все необходимое», — решила мать девушки.

В одной из коробок также оказалась мука и сахар, а в другой хранилась лапша быстрого приготовления и наборы для первой помощи.

Видео завирусилось — набрало миллионы просмотров и тысячи комментариев. Многие посчитали, что люди готовились к "Судному дню", а некоторые шутили, что отсутствие туалетной бумаги говорит о том, что это было до коронавируса.

Ранее мы писали об "инопланетном" существе с когтями, найденном на пляже.

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