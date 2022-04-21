В Греции продадут дом без стен

Трехэтажный особняк под названием «Дом бабочек» располагается на побережье в городе Вулиагмени. Здание полностью белое, его футуристическую архитектуру дополняют многочисленные зеленые деревья. В настоящее время дом достраивают, завершение работ планируется на конец 2022 года.

Внутри особняка пять спален и четыре ванные, жилая площадь составляет 492 квадратных метра. Хозяйские покои с гардеробной находятся на верхнем этаже, их дополняет веранда с джакузи. Второй этаж с открытой планировкой включает в себя гостиную и столовую с выходом к бассейну, а также спальню с ванной, цокольный этаж — кинотеатр и еще три спальни с тремя ванными. Помимо этого, в особняке есть комната для персонала, прачечная, лифт и закрытая парковка. За исключением последнего этажа, в доме нет стен.