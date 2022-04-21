Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
32 минуты назад

В Греции продадут дом без стен

Lenta.ru

В Греции выставили на продажу необычный дом, в котором нет стен, а крыша имеет форму бабочки. За объект просят 6,8 миллиона долларов, уточняет New York Post.

В Греции продадут дом без стен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трехэтажный особняк под названием «Дом бабочек» располагается на побережье в городе Вулиагмени. Здание полностью белое, его футуристическую архитектуру дополняют многочисленные зеленые деревья. В настоящее время дом достраивают, завершение работ планируется на конец 2022 года.

Внутри особняка пять спален и четыре ванные, жилая площадь составляет 492 квадратных метра. Хозяйские покои с гардеробной находятся на верхнем этаже, их дополняет веранда с джакузи. Второй этаж с открытой планировкой включает в себя гостиную и столовую с выходом к бассейну, а также спальню с ванной, цокольный этаж — кинотеатр и еще три спальни с тремя ванными. Помимо этого, в особняке есть комната для персонала, прачечная, лифт и закрытая парковка. За исключением последнего этажа, в доме нет стен.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители