Чем турецкое метро отличается от российского: видео

Население Москвы - более 12 миллионов человек, Стамбула еще больше - свыше 15 миллионов. Поэтому система общественного транспорта, в том числе метро, в старинном городе развита не хуже, чем в российской столице. Тревел-блогер @miladyfairy, живущая в Стамбуле, рассказала в своем TikTok-аккаунте, в чем отличие метро в Турции.

Первое, на что обратила внимание путешественница, - это цены. В видео говорится, что проезд в метро в Стамбуле стоит около 15 рублей в сравнении с 60 рублями в Москве. Однако позже в комментариях к ролику девушка добавила, что цены на общественный транспорт резко выросли:

"Информация этого ролика устарела. С апреля 2022 цены на проезд взлетели и стали соответствовать Москве".

Еще в стамбульском метро есть урны для мусора, автоматы с едой и рекламные баннеры.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее об отличиях российского и турецкого метро.