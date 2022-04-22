В Китае найден древний цех по производству легендарного фарфора

В Китае археологи при проведении раскопок в районе Цзиньюань города Тайюань обнаружили несколько древних печей, использовавшихся для обжига фарфора порядка полутора тысяч лет назад.

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Как сообщает China.org.cn, находка была сделана в административном центре провинции Шаньси на севере Китая. Ее совершила миссия провинциального института археологии. Исследователи обнаружили целый цех по производству фарфора.

Особое внимание ученых привлекла хорошо сохранившаяся печь для обжига фарфора, которая, судя по предварительным данным, непрерывно использовалась на протяжении нескольких веков. Она датирована временами правления династии Суй (581-618 годы нашей эры) и раннего периода правления династии Тан (618-907 годы нашей эры). Кстати, на месте нынешнего города Тайюань, столицы провинции Шаньси, в те времена стоял город под названием Цзиньян. Это был один из самых важных центров времен правления династии Тан.

Всего обнаружено три печи для обжига фарфора, девять археологических ям и несколько тысяч различных фарфоровых изделий. Археологи говорят, что среди находок встречаются как изделия из селадона (так называемая зеленая керамика), так и изысканные изделия из белого фарфора. Судя по всему, печи были частью древнего производства, налаженного в промышленных масштабах. Однако место его расположения удивило исследователей.