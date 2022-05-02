Как Персия превратилась в Иран

Персидский залив, персидские ковры, персидские коты, персидская письменность — список может получиться довольно длинным. Удивительно, что всякое персидское есть и никуда не собирается исчезать, а страны нет. "Рамблер" выяснил, как же так получилось и куда исчезла Персия.

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Персидская цивилизация появилась очень давно и оставила богатейшее наследие. Когда-то это была целая империя, границы которой с течением времени менялись. Сейчас на месте Персии расположился Иран. Страна никуда не исчезла, ее просто стали называть по-другому.

Существует несколько предположений, почему потребовалось сменить название. Но согласно основной версии, идея переименовать страну принадлежит иранскому посланнику, который в начале XX века работал в персидской дипломатической миссии в Германии. По его мнению, Иран звучит гордо и в то же время подчеркивает арийское происхождение жителей страны.

В 1935 году Персия действительно сменила название. Так на карте мира появился Иран.

Но далеко не все поддержали такие перемены, людей, которые не поддержали это решение, было немало. Оба названия продолжали использоваться, что вызывало споры и путаницу. В 1959 году шах Мохаммед Реза Пехлеви не стал выбирать, а заявил, что оба названия легитимны.

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