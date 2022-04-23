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2 часа назад

На природных территориях Москвы птицы начали вить гнезда

Mos.ru

На природных территориях Москвы птицы начали вить гнезда. Скоро у пернатых появится потомство.

На природных территориях Москвы птицы начали вить гнезда
Фото: Mos.ruMos.ru

В качестве строительных материалов они используют ветки, мох, глину, кусочки ткани, рассказала Анна Дмитриева, специалист экоцентра «Царская пасека» Мосприроды. Также хорошо подходит шерсть — долговечный материал, который не впитывает воду.

Птицы также селятся в искусственных гнездовьях, старых гнездах других пернатых, дуплах, кронах деревьев. Некоторые виды могут устраивать свои домики на земле, в траве или кустарниках.

В весенне-летний период во время прогулок стоит быть максимально аккуратными: смотреть под ноги, наблюдать за окружающей природой.

Если птица ведет себя беспокойно или прыгает вокруг, то, скорее всего, рядом гнездо и она пытается от него увести. В таком случае лучше спокойно продолжить прогулку. Не стоит трогать птенцов, которых вы нашли в гнезде или неподалеку — родители, как правило, где-то рядом и способны сами ухаживать за потомством.

Краснокнижная птичка

В Москве начала вить гнездо и краснокнижная птица — синичка московка. Она устраивает свой дом чаще всего в дуплах и пустотах деревьев, может разместить его в земле между корнями, охотно занимает дуплянки. В качестве стройматериалов использует веточки, листья, хвою, траву. Гнездо у московки теплое, для подстилки она использует мох и шерсть

Птица занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. В 2021 году ее замечали в комплексном заказнике «Зеленоградский», ландшафтном заказнике «Южное Бутово», природно-исторических парках «Битцевский лес», «Царицыно» и «Москворецкий».

Столичная синичка московка напоминает большую синицу, но имеет более «ледяную» окраску и плотное телосложение. Согласно одной из версий, шапочка, или маска, дала птице первоначальное название — масковка, — которое впоследствии было изменено и приобрело «столичный» оттенок. Но есть и другое объяснение, связанное с одним из старых наименований этой птички — моховка, — преобразованным позже в известное нам «московка».

Места,Анна Дмитриева,
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