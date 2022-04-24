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1 час назад

Камчатский заповедник преобразуют в национальный парк

ТАССиещё 2

Природный заповедник "Командорский" в Камчатском крае преобразуют в национальный парк "Командорские острова". Такое постановление утвердило правительство России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в воскресенье.

"Природный заповедник "Командорский", расположенный в Камчатском крае, преобразуют в национальный парк "Командорские острова", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что новый статус заповедника позволит выделить на этой территории "особую зону, где коренные народы - командорские алеуты - смогут вести <...> рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений". Это поможет сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края, говорится в сообщении.

Общая площадь и границы заповедника останутся прежними. В отдельном положении, которое готовит Минприроды России совместно с правительством Камчатского края, будут четко прописаны зоны национального парка, где разрешается проживать и вести хозяйство без ущерба природе. Территория национального парка будет защищена с соблюдением требований природоохранного законодательства, отмечается на сайте.

Заповедник "Командорский" занимает более 3,5 млн га. Он включает два больших острова - Беринга и Медный, а также прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана.

Места,Минприроды России,Правительство РФ,
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