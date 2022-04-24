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1 час назад

Россияне выбрали лучшие города для жизни

Bankiroff.ru

Сервис Работа.ру узнал, какие города россияне считают лучшими для жизни с семьей и детьми. Для этого опросили более 3 тыс. человек из разных уголков страны.

Россияне выбрали лучшие города для жизни
Фото: Bankiroff.ruBankiroff.ru

Исследования показало, что большинство россиян самым лучшим городом для проживания выбрало Москву. Такой ответ дал 41% респондентов. Среди преимуществ жизни в столице выделяют уровень благоустройства и развитую инфраструктуру, перспективы для карьеры и образования.

На втором месте по популярности оказался южный город Сочи. Этот вариант выбрали 36% участников исследования. Он привлекает семейных россиян благоприятной экологической обстановкой, хорошей медициной и спокойной размеренной жизнью без стрессов.

Немного отстает по частоте ответов Санкт-Петербург. Город получил 34% симпатий респондентов. В нем россиян привлекают хорошая инфраструктура, перспективы для получения образования и построения карьеры. Другими популярными вариантами ответов стали Краснодар и Калининград.

В зависимости от города проживания, у россиян отличаются запросы не только к уровню удобства для проживания с семей и детьми, но к размеру пенсий. Сервис SuperJob выяснил, что за последние полгода величина пособий выросла в среднем на 5%. Максимальная сумма желаемого пенсионного обеспечения у населения Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Жители столицы считают, что для достойной старости необходимо не менее 50 тыс. рублей в месяц. Меньше всего требуется опрошенным из Ижевска, Оренбурга и Воронежа около 40 тыс. рублей. В среднем по стране уровень показателя составил 45,3 тыс. рублей.

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