Россияне выбрали лучшие города для жизни

В зависимости от города проживания, у россиян отличаются запросы не только к уровню удобства для проживания с семей и детьми, но к размеру пенсий. Сервис SuperJob выяснил, что за последние полгода величина пособий выросла в среднем на 5%. Максимальная сумма желаемого пенсионного обеспечения у населения Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Жители столицы считают, что для достойной старости необходимо не менее 50 тыс. рублей в месяц. Меньше всего требуется опрошенным из Ижевска, Оренбурга и Воронежа около 40 тыс. рублей. В среднем по стране уровень показателя составил 45,3 тыс. рублей.