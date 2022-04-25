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1 час назад

Бывший соведущий Урганта назвал город с лучшим в мире такси

Lenta.ruиещё 2

Российский сценарист и продюсер Александр Олейников, который в 2013 году был соведущим в шоу «Вечерний Ургант», назвал Москву городом с лучшим в мире такси. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Экс-соведущий Урганта назвал город с лучшим в мире такси
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Олейников рассказал о своем отношении к Нью-Йорку, отметив, что Москва превзошла его по некоторым параметрам. Среди преимуществ российской столицы продюсер назвал развитую систему такси, однако он думал так не всегда.

«Что касается такси, я всю жизнь был уверен, что в Москве никогда не будет нормального такси: невозможно — все эти частники, выруливающие с третьей полосы. Но сейчас у нас лучшее в мире такси, его организация. Люди просто это не совсем поняли»,

— объяснил Олейников.

Ранее российский актер Сергей Пускепалис восхитился железнодорожным сообщением между столицей и Подмосковьем. Он отметил, что его сын каждый день добирается до столицы на электричках. По словам артиста, у его сына на дорогу до центра Москвы уходит меньше часа.

Места,Александр Олейников,Сергей Пускепалис,
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