«Восток»: чем так удивило советских ученых самое недоступное озеро на Земле

Последним географическим открытием мирового значения стало обнаружение русскими полярниками в январе 2012 года подледного озера Восток в Антарктиде. Как и ожидалось, воды реликтового озера открыли миру некоторые тайны о прошлом нашей планеты.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Реликтовое озеро

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В начале 1960-х русскими учеными было совершено уникальное открытие. Советский физик И.А. Зотиков выдвинул теорию, согласно которой ледяной панцирь под советскими станциями "Мирный" и «Восток» в центральных областях Антарктиды играет роль термоса, благодаря которому лед, соприкасаясь с теплой землей под огромным давлением, тает. Ученый высказал мнение, что между поверхностью планеты и ледяной шапкой материка должна находиться вода в виде озера, в котором может существовать жизнь. Вскоре теория подтвердилась на практике. В 1964 году А.П. Капица, проводя сейсмические исследования, неожиданно для себя обнаружил, что приборы под советской станцией Восток показывают два пика отражения сигнала. На глубинах: 3 730 метров и 4130 метров. Это могло означать только одно – между двумя точками имеется гигантское подледное озеро. Последующие исследования дали и вовсе удивительные результаты. Оказалось, что длина озера - 250 км, ширина - 50 км, а его максимальная глубина - 750 метров. Но главным оказалось то, что температура воды в этом озере держится на уровне от 2 до 5 С° тепла. Это в то время, как на поверхности материка столбик термометра опускается ниже 80 градусов Цельсия.

Находка необычного озера мгновенно породила массу самых невероятных версий и догадок: от предположения, что в озере могут жить неизвестные науке животные, до гипотезы, что на его дне располагается вход в некий подземный мир, описанный авторами Древнего мира. Когда же ученые заявили, что над озером есть купол, достигающий нескольких сотен метров в высоту и заполненный теплым воздухом, научный мир замер в ожидании чуда.

Тайна ледяного пылесоса

Первую скважину глубиной 40 метров пробурил с помощью термобура в 1959 году В.С. Игнатов, начальник станции "Восток". Изучая слои льда, научный специалист хотел установить, как протекал процесс эволюции климата на нашей планете последние 400 тысяч лет. Спустя год посредством специально сконструированного термобура И.А. Зотиков углубился на 50 метров. Однако из-за предельно низких температур, царящих на поверхности материка, серьезно улучшить результаты бурения он так и не смог. Лишь после изготовления особого бура в Ленинградском горном институте дело сдвинулось с мертвой точки. Принцип работы термобура был схож с работой пылесоса. Нагревательный элемент в виде кольца опускался в скважину и плавил лед, в это время по трубе, прикрепленной к нагревательному кольцу, с помощью вакуумного насоса талая вода вытягивалась на поверхность. Таким способом удалось достичь отметки в 952 метра к 1972 году. Постепенно методы бурения совершенствовались и появлялись новые рекорды: в 1985 году – 2 202 метра, 1989 году – 2 546 метров, 1993-м – 2 755 метров, 1998-м – 3 623 метра. Эта отметка стала абсолютным рекордом погружения в ледяной панцирь планеты. Так глубоко не проникали ученые ни одной страны мира. Россия стала первой. До вод самого таинственного озера на нашей планете оставалось не более 120-130 метров.

85 метров до тайны

В сезон 2006-2007 годов 52-я Российская антарктическая экспедиция продолжила бурение льдов, разделяющих современный мир и древнюю фауну реликтового озера. Но на глубине 3 665 метров, за 85 метров до вод озера, термобур неожиданно сломался. Работы возобновили только на следующий год. Но и в 2008-2009 годах ученых продолжал преследовать злой рок – оборвалась лебедка с буровым снарядом. Проникновение в озеро не состоялось. Поднять керн с водами озера удалось лишь в январе 2012 года. Повторное проникновение в озеро Восток состоялось в 2015 году.

Параллельный мир