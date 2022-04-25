В Приморье на место раскопок древнего городища запустят экскурсии

В Приморье запустят экскурсии на место раскопок древнего Стеклянухинского городища, они продлятся с июня до середины сентября. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жители и гости края смогут побывать на лекциях и мастер-классах от участников раскопок и приглашенных специалистов. Городище будет открыто как для групповых, так и для самостоятельных посещений.

В начале туристического маршрута установят информационный стенд с картой территории городища и QR-кодом для скачивания бесплатного аудиогида.

Стеклянухинское городище находится в Шкотовском районе и занимает около 10 гектаров территории около трассы Шкотово–Партизанск. Первые раскопки проводились здесь еще в 1985 году, однако продлились всего два года. Работы возобновились в 2020 году по личной инициативе губернатора Приморского края.