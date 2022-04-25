Где находится самый опасный камень в мире

Этот валун таит в себе совсем не иллюзорную опасность расстаться с жизнью тем, кто решит на него взобраться. Тем не менее, желающих постоять хотя бы несколько минут на этом опасном камне год от года не уменьшается. О самом опасном в мире камне читайте в материале «Рамблера».

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В Норвегии одной из самых известных гор является Кьерг, возвышенность высотой 1110 метров, расположенная на южном берегу Люсе-фьорда. Вид, открывающийся с этой вершины, захватывает дух. Но туристы отваживаются проделать путь наверх не только ради потрясающих пейзажей, но и чтобы своими собственным глазами увидеть удивительный камень Кьерагболтен.

Этот огромный валун когда-то давно застрял между двумя скалами на высоте 1084 метров над уровнем моря. И до сих пор привлекает внимание туристов со всего мира. Побывать на Кьераге и не увидеть Кьерагболтен просто невозможно. Каждому путешественнику обязательно нужно сфотографировать необычный камень. А особо отважные забираются и прямо на него.

Фотографии стоящих на камне туристов, безусловно, получаются весьма впечатляющими. Но стоит понимать, что желание сделать уникальный снимок может быть смертельно опасным.

Даже самые смелые и опытные путешественники не могут поручиться, что желание пощекотать себе нервы не обернется трагедией. Опасность Кьерагболтена в том, что камень расположен на большой высоте, под ним находится пропасть. Достаточно одного взгляда вниз, как может сильно закружиться голова. Никаких страховочных тросов здесь нет, поэтому малейшее неверное движение может стать последним.