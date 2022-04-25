Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Группа «АукцЫон» 28 апреля в «Главклубе»

Партнерский материал

Две весны назад дискография великой русской группы «Аукцыон» пополнилась новой пластинкой «Мечты» - первой за четыре года и, как всегда, превосходной. Уровень, ниже которого «Аукцыон» не опускается приблизительно никогда, был наглядно продемонстрирован недавним голосованием экспертов, выбиравших лучшие постсоветские альбомы по версии «Афиши Daily»: в Топ-100 угодили сразу четыре альбома группы!

Группа «АукцЫон» 28 апреля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Красиво переиздав собственную классику, от «Вернись в Сорренто» и «Как я стал предателем» до «Бодуна» и «Птицы», и триумфально отметив юбилеи этих и других канонических пластинок в стенах «Главклуба», «Аукцыон» возвращается на хорошо знакомую сцену со старыми и новыми песнями с альбомов, уже признанных лучшими в истории рока на русском или обреченных дождаться этого признания.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители