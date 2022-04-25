Группа «АукцЫон» 28 апреля в «Главклубе»

Две весны назад дискография великой русской группы «Аукцыон» пополнилась новой пластинкой «Мечты» - первой за четыре года и, как всегда, превосходной. Уровень, ниже которого «Аукцыон» не опускается приблизительно никогда, был наглядно продемонстрирован недавним голосованием экспертов, выбиравших лучшие постсоветские альбомы по версии «Афиши Daily»: в Топ-100 угодили сразу четыре альбома группы!

Красиво переиздав собственную классику, от «Вернись в Сорренто» и «Как я стал предателем» до «Бодуна» и «Птицы», и триумфально отметив юбилеи этих и других канонических пластинок в стенах «Главклуба», «Аукцыон» возвращается на хорошо знакомую сцену со старыми и новыми песнями с альбомов, уже признанных лучшими в истории рока на русском или обреченных дождаться этого признания.