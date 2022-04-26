В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль колокольного искусства

Фестиваль колокольного искусства стартовал в Нижнем Новгороде 24 апреля. Как уточняет портал «Нижний 800», программы участников культурного мероприятия будут исполняться на колокольнях восстановленных исторических храмов Нижегородского кремля.

Фото: Коммерсантъ Коммерсантъ

Портал уточняется, что концерты мастеров колокольного звона будут проводиться в указанный период ежедневно, с 12 до 13 часов дня. В день закрытия фестиваля, 1 мая, звон-концерт на Спасской колокольне проведут суздальские и ярославские звонари.

В дни проведения фестиваля все желающие также смогут принять участие в мастер-классах, которые будут проводиться каждый день с 17 часов на передвижной звоннице смотровой площадки соборной колокольни.