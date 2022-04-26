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1 час назад

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль колокольного искусства

Lenta.ruиещё 1

Фестиваль колокольного искусства стартовал в Нижнем Новгороде 24 апреля. Как уточняет портал «Нижний 800», программы участников культурного мероприятия будут исполняться на колокольнях восстановленных исторических храмов Нижегородского кремля.

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль колокольного искусства
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Портал уточняется, что концерты мастеров колокольного звона будут проводиться в указанный период ежедневно, с 12 до 13 часов дня. В день закрытия фестиваля, 1 мая, звон-концерт на Спасской колокольне проведут суздальские и ярославские звонари.

В дни проведения фестиваля все желающие также смогут принять участие в мастер-классах, которые будут проводиться каждый день с 17 часов на передвижной звоннице смотровой площадки соборной колокольни.

Ранее сообщалось, что в филармонии Новосибирска прошел концерт, в ходе которого музыканты исполнили произведения русского композитора Петра Чайковского на церковных колоколах.

Места,Петр Чайковский,
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