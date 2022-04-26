Какие тайны скрывает в себе Александрийский столп

Центральным символом Дворцовой площади в Петербурге является Александровская колонна и о ней в городе ходит немало легенд. Antenna Daily попыталась собрать все тайны этого архитектурного сооружения.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Открытие пятидесятиметрового монумента состоялось в 1834 году. Созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана «Александрийский столп» был воздвигнут в честь победы Александра I над армией Наполеона по указанию его брата, императора Николая I.

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Идея создания памятника Александру I, увенчанного фигурой ангела (известно семейное прозвище Александра: «наш Ангел») была впервые предложена Фридрихом Вильгельмом IV во время его пребывания в Петербурге. Знаменитый архитектор Карл Росси, возводивший здание Главного штаба и завершая ансамбль Дворцовой площади, также предлагал в центре площади расположить памятник (впрочем, не отвергая идею установки ещё одной конной статуи Петру I).

Открытый конкурс на создание монумента был официально объявлен от имени императора Николая I в 1829 году с формулировкой в память о «незабвенном брате». Огюст Монферран откликнулся на этот конкурс проектом воздвижения грандиозного гранитного обелиска. Принимая во внимание размеры площади, Монферран не рассматривал варианты скульптурного монумента, понимая, что, не имея колоссальных размеров, он просто потеряется в её ансамбле.

Эскиз того проекта сохранился и находится в настоящее время в библиотеке Института инженеров путей сообщения, он не имеет даты, по мнению Никитина, проект относится к первой половине 1829 года. Монферран предлагал установить гранитный обелиск, подобный древнеегипетским обелискам на гранитном цоколе. Общая высота монумента составляла 33,78 метров. Лицевую грань предполагалось украсить барельефами, изображающими события войны 1812 года в снимках со знаменитых медальонов работы медальера графа Ф. П. Толстого.

На пьедестале планировалось выполнить надпись «Благословенному — благодарная Россия». На пьедестале архитектор расположил барельефы (автором которых был тот же Толстой) с изображением Александра в виде римского воина на коне, попирающем ногами змею; впереди всадника летит двуглавый орёл, за всадником следует богиня победы, венчающая его лаврами; коня ведут две символические женские фигуры.

Второй проект, который впоследствии и был реализован, заключался в установке колонны, высотой превышающей Вандомскую (воздвигнутую в Париже в честь побед Наполеона). В качестве источников для своего проекта Монферран использовал колонны Траяна и Антонина в Риме, Помпея в Александрии, а также Вандомскую.

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Узкие рамки проекта не позволили архитектору уйти от влияния всемирно известных образцов, и его новое произведение стало лишь лёгким видоизменением идей предшественников. Монферран отказался от использования дополнительных украшений, подобных барельефам, спирально обвивающим стержень античной колонны Траяна, так как, по его словам, современные ему художники не смогли бы соперничать с древними мастерами, и остановился на варианте колонны с гладким стержнем из гигантского полированного монолита из розового гранита высотой 25,6 метров (12 саженей).

Строительство велось с 1829 по 1834 год.

Примечательно, что и установка колонны на пьедестал и открытие памятника состоялось 30 августа. Это не случайное совпадение: это день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, главный день празднования святого Александра Невского. Александр Невский — небесный защитник города, поэтому ангел, взирающий с вершины Александровской колонны, всегда воспринимался прежде всего, как защитник и страж.

Поначалу горожане опасались приближаться к новому сооружению из-за боязни быть погребенными под его руинами. Такие слухи имели под собой некоторое основание: при установке фигуры ангела на вершине колонны поначалу планировалось само навершие изготовить из гранита, но в последний момент гранит заменили обычной кирпичной кладкой. Графиня Толстая запрещала своему кучеру провозить её мимо колонны. Оскорбленный недоверием публики Монферран ежедневно прогуливался рядом с колонной со своей собачкой, стремясь развеять пустые страхи обывателей.

За годы с момента основания колонны накопилось немало легенд и историй, так или иначе связанных с этим монументальным сооружением. Так, вскоре после завершения строительства колонны появилась легенда о том, что в ее основании был зарыт ящик превосходного шампанского, дабы сооружение стояло вечно и неколебимо.

В середине XIX века среди горожан был популярен каламбур следующего содержания: столб столба столбу

В середине XIX века среди горожан был популярен каламбур следующего содержания: столб столба столбу. Означала же эта фраза то, что император Николай I посвятил сие сооружение своему брату Александру.

Во время возведения Александровской колонны ходили слухи о том, что этот монолит получился случайно в ряду колонн для Исаакиевского собора. Якобы, получив колонну длиннее необходимой, приняли решение об использовании этого камня на Дворцовой площади.

Существуют вполне достоверные сведения о том, что Монферран предлагал Николаю пробить внутри колонны винтовую лестницу, ведущую к ее вершине, причем силами всего двух человек, из которых первый осуществлял бы непосредственные работы, а второй – выносил бы отработанный материал наружу. Такое строительство заняло бы еще 10 лет, и Николай благоразумно отказался, опасаясь, что это повредит внешним стенам колонны.

Еще одна нестыковка связана с фигурой ангела, венчающего сооружение Монферана. Часть историков уверена, что колонну венчает женская фигура языческой богини, немного измененная под влиянием воли русского императора.

С развитием прогресса появились и более «передовые» мифы об Александровской колонне, – поговаривали, что ее основание является своеобразной «пробкой» для нефтяной скважины. Неуемная фантазия отдельных граждан рисовала в их воображении нефтяной фонтан, бьющий в центре Дворцовой площади. А для этого надо было всего лишь сдвинуть колонну с места!

Возможно, именно с воображаемого нефтерождения и началась очередная мистификация, связанная с колонной: в 1989 году группа весьма активных граждан не менее активно собирала подписи горожан в знак протеста против перемещения монумента в Александровский сад, дабы колонна не мешала проведению парадов. Неизвестно, сколько подписей было собрано, но шумиха утихла сама собой.

После начала реставрации 2002—2003 годов неавторитетными газетными изданиями стали распространяться сведения о том, что колонна не цельная, а состоит из некоего количества «блинов», настолько искусно подогнанных друг к другу, что швов между ними практически не видно.