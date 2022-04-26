В Кузбассе появится центр исследования динозавров

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал идею о создании в селе Шестаково Чебулинского района центра с научно-исследовательскими павильонами, где ученые будут проводить палеонтологические раскопки и заниматься исследованиями. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки, пишет информационный портал «Кузбасс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в здании школы 1987 года постройки появится филиал краеведческого музея, в экспозиции которого представят шестаковские находки. Места останков динозавров оборудуют в специальные павильоны, где члены палеонтологических отрядов будут заниматься раскопками — туристы смогут наблюдать за их работой со смотровых площадок.

«Шестаково — уникальное место, территория палеонтологических раскопок, где находят останки динозавров, поэтому будем делать все, чтобы сделать его популярным местом для туристов»,

— добавил Цивилев.