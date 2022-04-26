Группе «Аффинаж» 10 лет

«В этом году у нашего коллектива юбилей, и это знаковое для нас событие. Мы планируем масштабно отпраздновать его в Москве. Что же будет? А будет программа лучших композиций - как совсем свежих, так и собранных из нашей дискографии, Meet&Greet и, разумеется, мы - с самым живым звуком, и вы - с самыми живыми глазами и голосами. Волнуемся и ждем этого дня и вас в этот важный для нас день»,