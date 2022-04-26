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1 час назад

Группе «Аффинаж» 10 лет

Партнерский материал

Петербургская группа «Аффинаж» с размахом отметит свое десятилетие юбилейным концертом в Москве: 21 мая, клуб «1930 Moscow».

Группе «Аффинаж» 10 лет
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Отличительной чертой «Аффинаж» всегда был саунд. Коллектив, соединивший в своей музыке акустическую гитару, бас с баяном и тромбоном, стал одним из главных открытий нового русского рока «десятых». За свою десятилетнюю историю группа выпустила 6 студийных альбомов, 8 мини-альбомов; имеет коллаборации с такими исполнителями, как «25/17», «Заточка», «7Раса», «АнимациЯ». Каждая новая работа «Аффинаж» – это еще один эксперимент, еще один шаг вперед, который всегда удается сделать этим «героям нуар-шансона». Живые выступления максимально передают дух творчества команды: группа активно гастролирует по всей России с сольными концертами, является постоянным участником крупных музыкальных фестивалей.

«В этом году у нашего коллектива юбилей, и это знаковое для нас событие. Мы планируем масштабно отпраздновать его в Москве. Что же будет? А будет программа лучших композиций - как совсем свежих, так и собранных из нашей дискографии, Meet&Greet и, разумеется, мы - с самым живым звуком, и вы - с самыми живыми глазами и голосами. Волнуемся и ждем этого дня и вас в этот важный для нас день»,

- делится своими впечатлениями о предстоящем шоу солист группы Эм Калинин.

Перед московским концертом у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. «Meet&Greet» с «Аффинаж», могли ли вы об этом мечтать?

Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»:
  • зайдут на площадку одними из первых;
  • получат специальную сувенирную продукцию;
  • попадут на эксклюзивный акустический мини-сет перед основным концертом;
  • смогут пообщаться с музыкантами

Количество билетов данной категории строго ограничено! Обратите внимание, что билет категории «Meet&Greet» не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

21 мая 2022г., клуб «1930 Moscow», Москва.

Больше информации на сайте.

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