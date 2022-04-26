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44 минуты назад

В центре Москвы обнаружили спрятанный дворец

Мослента

Россияне обнаружили и раскрыли историю спрятанного в центре Москвы Запасного елизаветинского дворца. Хронологию событий, связанных со зданием, восстановили администраторы Telegram-канала «Москва. Было — стало».

В центре Москвы обнаружили спрятанный дворец
Фото: МослентаМослента

В наши дни в строении на Новой Басманной улице едва можно распознать старинную постройку, возведенную в 1750 году по указанию императрицы Елизаветы Петровны для размещения дворцовой канцелярии и складов. Во время и после войны 1812 года здесь оказывали помощь пострадавшим, затем здание сделали жилым. В начале XX века дворец был перестроен для Екатерининского института благородных девиц.

Полностью здание перестроили лишь в начале 1930-х годов по проекту архитектора Ивана Фомина.

«Его принято называть домом-конструктором. Три, а то и четыре раза перестроен», «Несмотря на внешний вид, внутри остались помещения с историческими интерьерами. Правда, пару раз в периоде с 90-х и по сей день они реставрировались по принципу "все сломать и слепить заново"», «30-е годы — время великого сталинского перелома. Великого, конечно, нужно бы в кавычки. Перелом был фатальным во многом», — прокомментировали юзеры.

Места,Иван Фомин,
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