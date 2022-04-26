5 лучших зоопарков России

Крупные российские зоопарки мало в чём уступают зарубежным, а по ряду факторов порой и превосходят. И это не считая того, что в России их посещать, как минимум, существенно дешевле. Среди отечественных зоопарков есть уникальные объекты, которым нет аналогов как минимум на евразийском континенте. Представляем пятёрку лучших зоологических парков в России, где можно с огромным удовольствием побывать и взрослым, и детям.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Московский зоопарк

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Адрес: метро «Краснопресненская», ул. Большая Грузинская, строение 1.

Цена за посещение: взрослый билет — 800 рублей, детям младше 16 лет вход бесплатный.

Было бы странно, если б список лучших не открывал первый в России и один из старейших зоопарков в Европе. Московский зоологический сад появился в столице в 1864 году. В ту пору здесь содержали несколько видов животных из местных лесов. Со временем учёные-зоологи и путешественники постепенно пополняли число обитателей экзотическими видами зверей и птиц. Спустя полторы сотни лет Московский зоопарк стал огромным домом для нескольких тысяч разнообразных видов животных.

Среди таковых более 30 видов приматов Старого и Нового Света. Они содержатся в одном из самых больших павильонов на всей территории. Павианы, орангутаны, гориллы, шимпанзе, макаки и многие другие — за обезьянами всегда наблюдает большая толпа зрителей.

Условия позволяют обитателям давать потомство, в том числе размножаются даже виды, которые в неволе обычно этого никогда не делают. Так, тут появились детёныши у морских котиков и амурских тигров (причём сразу четверо котят).

Ленинградский зоопарк

Адрес: Санкт-Петербург, метро «Горьковская», Александровский парк, 1.

Цена за посещение: взрослый билет — 600 рублей, студенческий — 300 рублей, детский для посетителей от 7 до 18 лет — 200 рублей, детям младше семи вход бесплатный.

Зоопарк-герой, основанный в 1865 году — всего на год позже Московского. В годы Великой Отечественной войны, когда немецкая армия установила блокаду Ленинграда, животных из зоопарка не успели эвакуировать. За три года погибло множество сотрудников, однако ценой своих жизней они сохранили многие редкие виды животных.

Ленинградскому зоопарку принадлежит множество мировых рекордов. В середине XX века пара жирафов в неволе принесла потомство из 12 детёнышей. Похожий демографический взрыв уже в современное время произвели рысь и самка ягуара — по 11 котят. В этой связи Ленинградский зоопарк славится своими зоологическими династиями.

Зоопарк Ростова-на-Дону

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, д. 3.

Цена за посещение: взрослый билет — 400 рублей, детский билет для посетителей от 5 до 14 лет — 150 рублей, детям до пяти лет — бесплатно.

Ростовский зоопарк зарождался в 1927 году как живой уголок одной из городских школ. Годы спустя «уголок» разросся на 60 гектаров, превратившись из зоологического увлечения школьников в крупнейший в Европе зоопарк. В числе обитателей более семи тысяч видов зверей, около 500 видов птиц, примерно 300 видов «местных жителей» — краснокнижные животные.

Здесь собраны питомцы со всего мира, от редких российских видов до обитателей других континентов, в том числе Азии и Африки. В ростовском зоопарке содержатся слоны, львы, редчайших белые носороги, самка исчезающих карликовых бегемотов (их всего восемь в мире) и даже панды. Аудиогид для зоопарка озвучил известный телеведущий Дмитрий Дибров — он родился и вырос в Ростове-на-Дону. По огромной территории можно как ходить пешком, так и передвигаться в конном экипаже.

Калининградский зоопарк

Адрес: Калининград, проспект Мира, 26.

Цена за посещение: взрослый билет — 350 рублей, детский билет — 150 рублей, до трёх лет — бесплатно.

В последние годы Великой Отечественной войны на территории Калининграда шли бои, и ожесточённые сражения сказались на местном зоопарке: из множества обитателей выжили всего четверо. Бегемоту, ослику, барсуку и лани позже поставили памятник. Спустя полвека здесь обитают больше двух тысяч животных — всего около 300 видов. Среди местных знаменитостей лев Бонифаций с львицей и львятами, редкая шриланкийская слониха. На сайте зоопарка можно наблюдать за животными онлайн.

Геленджикский сафари-парк

Адрес: 1511-й километр федеральной трассы «Дон», с правой стороны, если ехать в сторону Новороссийска. Сюда можно попасть на бесплатной маршрутке от поликлиники в центре Геленджика.

Цена за посещение: взрослый — 1070 рублей (при оплате картой) и 1250 рублей (при оплате наличными), канатная дорога (дополнительно к входному билету) — 510 рублей (при оплате картой) и 600 рублей (при оплате наличными). Детям до 5 лет – бесплатно.

Этот зоопарк уникален тем, что условия обитания для животных максимально близки к естественным. У животных не просто вольеры, а огромные просторные загоны. Изначально геленджикский сафари-парк был реабилитационным центром для пострадавших животных. Всех возрастных, больных, выброшенных, конфискованных у браконьеров или незаконных владельцев зверей и птиц привозят сюда, выхаживают, дают им возможность чувствовать себя комфортно и спокойно.

Здесь собраны тысячи животных, поражающих многообразием. Несколько десятков видов приматов, редкие змеи и другие пресмыкающиеся, несколько тигров разных пород, львы, чёрные, бурые и белые медведи (для последних построен огромный павильон с арктическими условиями — там даже льдины настоящие плавают.