Алмазы, кино и мороженое в минус 45: интересные факты о Якутии

Республика Саха (Якутия) 27 апреля празднует столетие с момента образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Это важная веха в истории нашей страны и значимый праздник для всех якутян.

Фото: Мир24 Мир24

Интересные факты о Якутии:

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• Якутия – самый большой субъект Российской Федерации, площадь республики – более 3 миллионов квадратных километров, это примерно одна пятая часть территории всей страны. Якутия сопоставима по площади с территорией шести Франций.

• В Якутии проживают различные народы, у которых сохранилась уникальная культура и традиции, а все вместе они вносят свой вклад в многообразие нашей многонациональной страны.

• В этом году в Якутии ждут появления миллионного жителя республики. Детей, рожденных в этом году, называют «детьми столетия». Глава Якутии A.C. Николаев объявил 2022 год в республике Годом матери. У Якутии самый высокий в ДФО уровень естественного прироста населения.

• В рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР запланированы различные мероприятия, в том числе строительство 100 социально значимых объектов, реализация 100 общественных инициатив и присвоение 100 алмазам массой более 50 карат имен известных якутян.

• Якутск – крупнейший в мире город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Власти региона ставят перед собой задачу сделать его к 2032 году лучшим городом на вечной мерзлоте в мире.

• Якутск называют IT-столицей Дальнего Востока. В целом на республику приходится 85% экспорта IT-услуг ДФО. По этому показателю Якутия входит в топ-10 регионов России.

• Примерно четверть всех алмазов в мире добывается именно в Якутии.

• Якутия стала третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по объему ежегодно снимаемых фильмов. Картины якутских кинорежиссеров за последние 10 лет собрали более 100 престижных международных и российских наград. Эксперты киноиндустрии назвали это «феноменом якутского кино».