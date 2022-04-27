В России открылся Музей электронной книги

В Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось открытие Музея электронной книги. Об этом сообщает ТАСС.
В столичном музее представлена постоянная экспозиция, охватывающая историю развития носителей информации и способов передачи знаний.
Выставка имеет несколько разделов, каждый из которых показывает определенный этап эволюции носителей информации. Один из центральных экспонатов - пишущая машинка Remington 1928 года.
Экспонаты собирали около 15 лет.
"Кто-то передавал свои старые персональные компьютеры, кто-то передавал свои ридеры и так далее. Читатели принесли японский ноутбук, который попал в Россию через Африку, он тоже представлен в экспозиции",
- рассказали в руководстве библиотеки.
Одним из самых труднодоступных элементов выставки стало первое устройство для чтения электронных книг Kindle, выпускаемое компанией Amazon.