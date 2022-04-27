Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

В России открылся Музей электронной книги

Газета.Ru

В Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось открытие Музея электронной книги. Об этом сообщает ТАСС.

В России открылся Музей электронной книги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В столичном музее представлена постоянная экспозиция, охватывающая историю развития носителей информации и способов передачи знаний.

Выставка имеет несколько разделов, каждый из которых показывает определенный этап эволюции носителей информации. Один из центральных экспонатов - пишущая машинка Remington 1928 года.

Экспонаты собирали около 15 лет.

"Кто-то передавал свои старые персональные компьютеры, кто-то передавал свои ридеры и так далее. Читатели принесли японский ноутбук, который попал в Россию через Африку, он тоже представлен в экспозиции",

- рассказали в руководстве библиотеки.

Одним из самых труднодоступных элементов выставки стало первое устройство для чтения электронных книг Kindle, выпускаемое компанией Amazon.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители