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2 часа назад

Раскрыта тайна сильнейших землетрясений в Антарктиде

Lenta.ruиещё 2

Группа международных исследователей из Германии и Польши раскрыла тайну сильнейших землетрясений в Антарктиде. Выводы работы описаны в Communications Earth & Environment.

Раскрыта тайна сильнейших землетрясений в Антарктиде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Серия из сильнейших за всю историю наблюдений антарктических землетрясений началась в августе 2020 года в области спящего подводного вулкана Орка (пролив Брансфилд, 900 метров над морским дном) и прекратилась спустя три месяца.

Чтобы выяснить причину такой сильной сейсмической активности ученые изучили данные двух сейсмических станций этого района. Они также исследовали информацию о смещении грунта в этой местности, которую удалось получить благодаря наземным станциям с GPS-трекерами и спутников с радарными изображениями Земли. Оказалось, что из-за смещения острова Кинг-Джорджа примерно на 11 сантиметров, что и привело к землетрясению. Послужила этому событию, предполагают ученые, магматическая интрузия.

В марте 2022 года международная команда специалистов из Португалии и Германии предложили новую геологическую модель, которая объясняет загадку движения тектонических плит Земли.

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