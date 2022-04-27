Моноспектакль про Пугачева покажут в Интернете

Жажда перемен, свободы, жажда новой жизни в прекрасных стихах Сергея Есенина. Поэму «Пугачев» всегда выделяли в творчестве поэта из-за ее самобытности.

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1 мая в рамках международного фестиваля Onlife IDEA Fest свое видение произведения представит Марат Амираев (Казахстан).

Спектакль будет играться в живую на специальной платформе фестиваля, подключиться к которой могут бесплатно все желающие после регистрации на сайте.

После окончания спектакля начнется его интерактивное обсуждение, в котором примут участие режиссер, сам актер, эксперты и театральные критики, а также сами зрители. У зрителей есть возможность задать приглашенным спикерам вопросы или высказать мнение в онлайн-чате.

Напомним, что ранее в рамках фестиваля уже был показан спектакль по произведениям Есенина — «О верю, верю, счастье есть!» с Александром Майером в главной роли.