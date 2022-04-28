В Южной Корее представили прототип плавучего города

Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы которого раскинулись на площади 6,3 га и могут вместить до 12 000 человек, имеет шесть интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.