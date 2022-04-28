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1 час назад

В Южной Корее представили прототип плавучего города

Naked-Science.ru

В ответ на угрозу, связанную с повышением уровня моря, ООН-Хабитат (программа ООН, содействующая устойчивому развитию населенных пунктов), руководство мегаполиса Пусан Республики Корея и технологическая компания Oceanix представили первый прототип устойчивого плавучего города.

В Южной Корее представили прототип плавучего города
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы которого раскинулись на площади 6,3 га и могут вместить до 12 000 человек, имеет шесть интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.

Неизвестно, когда будет построен Oceanix Busan, но ожидается, что его строительство займет всего два года.

Места,ООН,
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