В Южной Корее представили прототип плавучего города

В ответ на угрозу, связанную с повышением уровня моря, ООН-Хабитат (программа ООН, содействующая устойчивому развитию населенных пунктов), руководство мегаполиса Пусан Республики Корея и технологическая компания Oceanix представили первый прототип устойчивого плавучего города.
Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы которого раскинулись на площади 6,3 га и могут вместить до 12 000 человек, имеет шесть интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.
Неизвестно, когда будет построен Oceanix Busan, но ожидается, что его строительство займет всего два года.