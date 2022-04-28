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3 часа назад

В Испании неожиданно нашли богатый финикийский некрополь

Российская Газета

На юге Испании археологи обнаружили финикийский некрополь четвертого или пятого века до нашей эры. Находка удивила ученых, ведь подобные сооружения ранее находили только на Сардинии и в Северной Африке.

В Испании обнаружили богатый финикийский некрополь
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

Как сообщает The History Blog, открытие было сделано в городе Осуна, на юге Испании. Интересно, что первыми на древний некрополь наткнулись рабочие, которые ремонтировали водопровод. Они нашли стены известняковых склепов, после чего работы были временно прекращены, а на место пригласили экспертов.

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Последние говорят, что это уникальная находка, причем не только потому, что склепы прекрасно сохранились. Дело в том, что подобные некрополи на территории Испании ранее не находили. На данный момент археологи раскопали восемь усыпальниц с лестницами и входными атриумами. Судя по всему, это были элитные захоронения, как говорят эксперты, не имеющие себе аналогов во внутренних районах "финикийской Испании".

"Чтобы найти некрополь финикийской и карфагенской эпохи с такими характеристиками — с восемью гробницами, атриумами и лестницами — вам придется обратиться к Сардинии или даже к самому Карфагену",

— говорит руководитель раскопок Марио Дельгадо.

Единственные в чем-то сопоставимые некрополи ранее были обнаружены только на прибрежной территории, которая в древности была финикийской колонией Кадис. Но город Осуна расположен довольно далеко от побережья, он находится примерно в 90 километрах к востоку от Севильи. По словам Дельгадо, в начале раскопок эксперты были уверены, что под землей находятся римские сооружения. Они куда больше соответствовали бы этим местам и истории. Поэтому исследователи были очень удивлены, обнаружив гробницы и гипогеи, то есть подземные своды, финикийской эпохи.

К слову, финикийцы заселили южную Испанию примерно около 800 года до нашей эры. Произошло это вскоре после основания Карфагена — города-государства, который в то время был крупнейшей колонией Финикии. Считается, что на территории Испании финикийцы занимались добычей олова, золота и серебра. Кроме того, присутствие в этом регионе позволило им значительно расширить свои знаменитые торговые связи.

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