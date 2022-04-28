В Испании обнаружили богатый финикийский некрополь

На юге Испании археологи обнаружили финикийский некрополь четвертого или пятого века до нашей эры. Находка удивила ученых, ведь подобные сооружения ранее находили только на Сардинии и в Северной Африке.

Фото: 0Российская Газета 0Российская Газета

Как сообщает The History Blog, открытие было сделано в городе Осуна, на юге Испании. Интересно, что первыми на древний некрополь наткнулись рабочие, которые ремонтировали водопровод. Они нашли стены известняковых склепов, после чего работы были временно прекращены, а на место пригласили экспертов.

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Последние говорят, что это уникальная находка, причем не только потому, что склепы прекрасно сохранились. Дело в том, что подобные некрополи на территории Испании ранее не находили. На данный момент археологи раскопали восемь усыпальниц с лестницами и входными атриумами. Судя по всему, это были элитные захоронения, как говорят эксперты, не имеющие себе аналогов во внутренних районах "финикийской Испании".

"Чтобы найти некрополь финикийской и карфагенской эпохи с такими характеристиками — с восемью гробницами, атриумами и лестницами — вам придется обратиться к Сардинии или даже к самому Карфагену",

— говорит руководитель раскопок Марио Дельгадо.

Единственные в чем-то сопоставимые некрополи ранее были обнаружены только на прибрежной территории, которая в древности была финикийской колонией Кадис. Но город Осуна расположен довольно далеко от побережья, он находится примерно в 90 километрах к востоку от Севильи. По словам Дельгадо, в начале раскопок эксперты были уверены, что под землей находятся римские сооружения. Они куда больше соответствовали бы этим местам и истории. Поэтому исследователи были очень удивлены, обнаружив гробницы и гипогеи, то есть подземные своды, финикийской эпохи.