Как устроен туалет на Эвересте

Люди привыкли выживать в экстремальных условиях сильного холода и сильной жары, но иногда им приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями. В среднем, восхождение на Эверест занимает 50 дней, так как организм человека должен адаптироваться к новым условиям. Альпинисты говорят, что во время восхождения почти не моются, так как можно легко простудиться и поставить под угрозу всю экспедицию. Изредка вытираются влажными салфетками. А вот с туалетом не потерпишь, поэтому приходится оборудовать его во время восхождения.

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Чем выше поднимется группа, тем сложнее обстоят дела с туалетом. На небольшой высоте около лагеря разбивают палатки, где стоит специальная бочка. Если в группе много женщин, то палатки две, туалеты там разграничены по полу. Бочки потом вывозит специальная служба.

На высоте семи тысяч в лагере уже нет никаких бочек. Палатки с туалетами ставят над трещинами, чтобы не нужно было убирать отходы. На такой высоте это практически невозможно.

При подъеме еще выше даже не ставят палатки из-за того, что склон очень крутой. Людям приходится ходить в туалет за ближайший камень или сугроб. При этом ночью из палатки стараются не выходить из-за сильного мороза. На Эвересте очень холодно, поэтому возникают проблемы с туалетом, если нет солнца.

Перед восхождением на вершину, как говорят альпинисты, им приходится пить специальные препараты от диареи. Это делается для того, чтобы не было позывов для туалета. Дело в том, что при восхождении человек надевает на себя несколько слоев одежды, альпинистский костюм, а еще пристегивает себя к перилам для передвижения на крутом склоне.