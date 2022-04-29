Около 10 м в длину: обнаружены останки самого крупного из известных мегарапторов

Палеонтологи обнаружили самого крупного из когда-либо найденных рапторов. Новый вид, известный как Maip macrothorax, был суперхищником из семейства мегарапторов, который жил в лесах Аргентины около 70 миллионов лет назад.

Рапторы стали очень известными во многом благодаря фильмам "Парк Юрского периода". Мегарапторы, как и следовало ожидать, были гораздо крупнее: длина большинства видов составляла от 6 до 8 метров, а рост - примерно на полметра выше, чем у взрослого человека.

Они не были такими крупными, как Тираннозавры, но они, как минимум, были более жуткими. Мегарапторы были рождены для бега - их длинные, стройные ноги и полуполые кости указывают на то, что они были легкими и очень проворными. Догнав добычу, они хватали ее своими необычайно мускулистыми конечностями, разрывая пищу изогнутыми когтями длиной до 35 см.

Недавно обнаруженный вид является самым крупным мегараптором, найденным до сих пор. По оценкам, длина Maip macrothorax составляла от 9 до 10 м, а вес - около 5 тонн.

"Макроторакс" означает большую грудную полость этого существа, а "Маип" - это имя злого духа из мифологии народа техуэлчей, коренного населения Патагонии, где была найдена окаменелость.