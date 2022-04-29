Что стало с самой жуткой психлечебницей США

Когда этот особняк принадлежал герою Гражданской войны, генералу Джозефу Хауленду и имело звучное название — Тиоранда. Но в 1915 здесь открылась частная психиатрическая лечебница, которую называли Крейг-Хаус. "Рамблер" рассказывает о знаменитых пациентах больницы и о том, что стало со зданием.

Фото: Deena Kelley/Flickr Deena Kelley/Flickr

Клиникой руководил шотландский доктор Кларенс Слокум, известный прогрессивным подходом к психотерапии. По его мнению, лечить душевнобольных нужно с помощью интенсивной терапии в виде бесед, прогулок на свежем воздухе, игры в гольф и творческих занятий. Лечение здесь обходилось дорого, но методы были новыми, щадящими и эффективными, поэтому недостатка в пациентах никогда не было. Напротив сюда стремились поместить своих родных самые знаменитые люди. Но не смотря на всю любовь и заботу, здесь происходили жуткие истории.

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Так, одной из самых известных пациентов клиники была жена знаменитого американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда — Зельда. Ее состояние резко ухудшилось, когда она прочла его роман "Ночь нежна" и узнала в главной героине Николь себя. Писатель поместил ее в клинику, а сам отправился в Голливуд писать сценарии. Но с работой были сложности, Фицджеральд много пил, денег не хватало, ему пришлось перевести жену в более дешевую клинику, а вскоре он скончался. Его бедная пережила его ненамного, в клинике начался пожар, а Зельда, запертая в своей палате в ожидании электрошоковой терапии, просто не смогла выйти.

Deena Kelley/Flickr

Еще одна известная пациентка — Фрэнсис Сеймур, жена актера Генри Фонды и мать Джейн Фонды. Она покончила с собой в 1950 году.

Также здесь жила старшая сестра американского президента Джона Кеннеди — Розмари. Когда ей было 23 года, родители согласились провести ей лоботомию, полагая, что она не подчиняется им из-за душевной болезни, а не строптивого от природы характера. После операции ее интеллект откатился на уровень двух лет, она разучилась говорить, ходить и даже управлять руками.