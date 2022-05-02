В Анатолии нашли саркофаг протектора императора

Во время строительства здания рабочие обнаружили кладбище из 37 могил. Одно захоронение оказалось уникальным.
В городе Измите (античное название — Никомедия) на северо-западе современной Турции местные коммунальщики строили новое здание для своего офиса. И наткнулись на целое кладбище, скрытое под землей. Далее за дело взялись археологи из Университета Мармара под руководством Хусейна Сами Озтюрка (Hüseyin Sami Öztürk).
Они раскопали 37 захоронений, датированных II-IV веками нашей эры. Особо выделяется одно погребение: это каменный саркофаг, на котором хорошо сохранились не только барельефы с изображениями воинов, но и надпись на боковой панели.
Согласно этой надписи, в саркофаге погребен Тзиампо (Tziampo), телохранитель императора Диоклетиана. Полный текст в переводе выглядит примерно так: «Я прожил 50 лет. Я не разрешаю хоронить в этой гробнице никого, кроме моего сына Севера или моей жены. Я служил девять лет рядовым в кавалерии, 11 лет капитаном и десять лет протектором. Если кто-нибудь осмелится похоронить в этой гробнице другого, он заплатит 20 фоллисов (римская, а позднее византийская бронзовая монета, сильно девальвировавшая при Диоклетиане. — Прим. ред.) в фиск (частная казна императора. — Прим. ред.) и десять — в городскую казну».
В саркофаге находились останки двух людей. Сейчас ученые выясняют, кем был второй погребенный — сыном или женой Тзиампо. Чем вообще интересен саркофаг? Надо сказать, история личной охраны первых лиц сначала Римской республики, а потом и империи — дело чрезвычайно запутанное: источники противоречат друг другу, находки археологов ставят больше вопросов, чем дают ответов.
Интересно, что первыми телохранителями римских консулов и полководцев были не римские граждане. Так называемые отборные отряды, или аблекты, набирали из союзнических войск. Считалось, что таким образом они выступают гарантом верности соотечественников.
Позже аблекты трансформировали в преторианскую гвардию, воины которой выполняли прежние функции, а название произошло от понятия «преторий» — так называли месторасположения палатки полководца в полевом армейском лагере.
Постепенно преторианская гвардия расширялась, в ее состав начали включать части обеспечения, писарей, переводчиков, герольдов и многих других. Октавиан Август увеличил число преторианцев до девяти тысяч: девять когорт по тысяче человек. Конечно, такая численность не была нужна для личной охраны, но Октавиан предназначал этих людей для охраны общественного порядка в Риме.
Надо отметить, что преторианцев того времени набирали из жителей Италии, но не граждан Рима. Позже в эти элитные части решили брать не только уроженцев Апеннинского полуострова.
Со временем преторианцы стали слишком активно участвовать в политической жизни Вечного города — причем силовым путем, что естественно для гвардии. Иногда их втягивали в заговоры, рассчитывая на военную поддержку. Иногда они сами совершали перевороты. Например императоры Калигула и Коммод были убиты преторианцами, втянутыми в заговоры. А преторианец Макрин лично организовал заговор, в результате которого убили императора Каракаллу, и сам сел на трон.
С такими защитниками императорам было не вполне безопасно. Поэтому при императоре Галлиене, правившем в 253-268 годах нашей эры, создали отдельный отряд телохранителей императора — протекторов (от латинского protector — «покровитель», «защитник»).
Мы мало знаем об этом подразделении, но вот о протекторе Тзиампо есть данные в источниках. Это имя упоминается по отношению к человеку, которого мы сегодня назвали бы адъютантом императора Диоклетиана, правившего в 284-305 годах. Тзиампо был родом с территории современной Румынии и, как написано на стенке саркофага, девять лет служил простым кавалеристом, потом получил звание «ordinarius» (капитан), а еще через 11 лет стал протектором.
Титул протектора люди получали, как это часто бывает, двумя путями: за воинские заслуги либо благодаря личным связям или взяткам. Из-за второго императорам приходилось время от времени устраивать чистки в рядах ближних телохранителей, так как они явно не хотели вырастить еще одних преторианцев. Очевидно, что Тзиампо стал протектором за воинские заслуги.
Находка саркофага — первый случай, когда археологи точно знают имя погребенного и имеют возможность изучить скелеты и погребальные дары, достоверно относящиеся к протектору.
Добавим лишь, что преторианскую гвардию полностью уничтожил император Константин Великий в 312 году, после битвы у Мульвийского моста. В этом сражении Константину противостояли именно преторианцы, которые до того привели к власти в Риме узурпатора Максенция. Константин приказал разрушить преторианский лагерь как «постоянное гнездо мятежей».