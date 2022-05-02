В Анатолии нашли саркофаг протектора императора

Во время строительства здания рабочие обнаружили кладбище из 37 могил. Одно захоронение оказалось уникальным.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

В городе Измите (античное название — Никомедия) на северо-западе современной Турции местные коммунальщики строили новое здание для своего офиса. И наткнулись на целое кладбище, скрытое под землей. Далее за дело взялись археологи из Университета Мармара под руководством Хусейна Сами Озтюрка (Hüseyin Sami Öztürk).

Видео дня

Они раскопали 37 захоронений, датированных II-IV веками нашей эры. Особо выделяется одно погребение: это каменный саркофаг, на котором хорошо сохранились не только барельефы с изображениями воинов, но и надпись на боковой панели.

Согласно этой надписи, в саркофаге погребен Тзиампо (Tziampo), телохранитель императора Диоклетиана. Полный текст в переводе выглядит примерно так: «Я прожил 50 лет. Я не разрешаю хоронить в этой гробнице никого, кроме моего сына Севера или моей жены. Я служил девять лет рядовым в кавалерии, 11 лет капитаном и десять лет протектором. Если кто-нибудь осмелится похоронить в этой гробнице другого, он заплатит 20 фоллисов (римская, а позднее византийская бронзовая монета, сильно девальвировавшая при Диоклетиане. — Прим. ред.) в фиск (частная казна императора. — Прим. ред.) и десять — в городскую казну».

В саркофаге находились останки двух людей. Сейчас ученые выясняют, кем был второй погребенный — сыном или женой Тзиампо. Чем вообще интересен саркофаг? Надо сказать, история личной охраны первых лиц сначала Римской республики, а потом и империи — дело чрезвычайно запутанное: источники противоречат друг другу, находки археологов ставят больше вопросов, чем дают ответов.

Интересно, что первыми телохранителями римских консулов и полководцев были не римские граждане. Так называемые отборные отряды, или аблекты, набирали из союзнических войск. Считалось, что таким образом они выступают гарантом верности соотечественников.

Позже аблекты трансформировали в преторианскую гвардию, воины которой выполняли прежние функции, а название произошло от понятия «преторий» — так называли месторасположения палатки полководца в полевом армейском лагере.

Постепенно преторианская гвардия расширялась, в ее состав начали включать части обеспечения, писарей, переводчиков, герольдов и многих других. Октавиан Август увеличил число преторианцев до девяти тысяч: девять когорт по тысяче человек. Конечно, такая численность не была нужна для личной охраны, но Октавиан предназначал этих людей для охраны общественного порядка в Риме.

Надо отметить, что преторианцев того времени набирали из жителей Италии, но не граждан Рима. Позже в эти элитные части решили брать не только уроженцев Апеннинского полуострова.

Со временем преторианцы стали слишком активно участвовать в политической жизни Вечного города — причем силовым путем, что естественно для гвардии. Иногда их втягивали в заговоры, рассчитывая на военную поддержку. Иногда они сами совершали перевороты. Например императоры Калигула и Коммод были убиты преторианцами, втянутыми в заговоры. А преторианец Макрин лично организовал заговор, в результате которого убили императора Каракаллу, и сам сел на трон.

С такими защитниками императорам было не вполне безопасно. Поэтому при императоре Галлиене, правившем в 253-268 годах нашей эры, создали отдельный отряд телохранителей императора — протекторов (от латинского protector — «покровитель», «защитник»).

Мы мало знаем об этом подразделении, но вот о протекторе Тзиампо есть данные в источниках. Это имя упоминается по отношению к человеку, которого мы сегодня назвали бы адъютантом императора Диоклетиана, правившего в 284-305 годах. Тзиампо был родом с территории современной Румынии и, как написано на стенке саркофага, девять лет служил простым кавалеристом, потом получил звание «ordinarius» (капитан), а еще через 11 лет стал протектором.

Титул протектора люди получали, как это часто бывает, двумя путями: за воинские заслуги либо благодаря личным связям или взяткам. Из-за второго императорам приходилось время от времени устраивать чистки в рядах ближних телохранителей, так как они явно не хотели вырастить еще одних преторианцев. Очевидно, что Тзиампо стал протектором за воинские заслуги.

Находка саркофага — первый случай, когда археологи точно знают имя погребенного и имеют возможность изучить скелеты и погребальные дары, достоверно относящиеся к протектору.