Как сейчас выглядит знаменитая усадьба XIX века под Костромой

Недалеко от Костромы, если ехать по трассе Кострома-Сущево, есть маленькая деревенька Денисово, где спрятано настоящее сокровище. Там стоит усадьба Денисово — трехэтажное каменное здание, памятник архитектуры XIX века. Прекрасный дворец в стиле позднего классицизма с парком и красивыми видами. Все бы ничего, но такая красота давным-давно заброшена, а помнят о ней только вандалы.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Когда построили усадьбу — доподлинно неизвестно. У нее было несколько хозяев, а изначально здание строилось из дерева. Однако в первой половине XIX деревню Денисово приобрел майор А. И. Зузин, который укрепил и полностью отреставрировал дом. В советское время усадьбу отдали под специализированную школу-интернат, которую закрыли в 2008 году, а имение выставили на торги. Спустя столько времени никто так и не решился приобрести хорошо сохранившийся памятник архитектуры царских времен. Сейчас дом стоит в запустении и постепенно увядает.

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Центральный вход в усадьбу закрыт, а разбитые окна заколочены. Покрытие на стенах давно потрескалось, местами оголив красный кирпич. Однако здесь хорошо видны красивые элементы архитектуры. Вид с другой стороны, пожалуй, даже лучше, чем спереди. Здесь хорошо сохранились колонны, а на втором этаже есть прелестный балкон — оттуда бы открылись прекрасные пейзажи ближайшего парка, примыкающего к усадьбе. Однако лезть туда не стоит — деревянный пол на балконе провалился.Как только попадаешь в усадьбу, сразу ощущаешь пронзительный холод. Разница температуры с улицей примерно в 5-7 градусов. И по коже бегают мурашки — то ли от холода, то ли от жуткой атмосферы. Кстати, внутри стены выкрашены в зеленый — наследие, которое осталось от интерната.

Следы проживания детей остались по всей усадьбе. Хорошо сохранилась раздевалка с именами воспитанников интерната, а в столовой есть рисунки и надписи. На стене сиротливо висит календарь за 2008 год.

Внутри достаточно опасно гулять. Где-то пол превратился в труху, образовались ямы, а где-то потолок понемногу осыпается.

В некоторые комнаты и вовсе не попасть из-за обрушения потолка. Другие помещения выглядят так. Но, несмотря на такой вид, в усадьбу постоянно кто-то ходит. Здесь можно увидеть много мусора, в частности, бутылки от алкоголя и пачки от сигарет. Когда-то здесь звучал детский смех, а сейчас — лишь эхо умирающего здания. И это жутко.

Кстати, о жутком. Внутри усадьбы много леденящих душу надписей и кровавых отпечатков ладоней. Правда, это краска. Но атмосфера так себе. Если верить надписи, то вдали ад. На самом деле там комната с окном, откуда открывается красивый вид.

На первом этаже стоит старая фотография ребенка, а рядом с ней — огарок свечи. Будто кто-то поминал покойного.

На третий этаж, помимо основной лестницы, ведет маленькая деревянная лестница. Внутри прохода крайне темно и жутковато — несмотря на закрытое пространство, там сквозняк и сильный холод.Некоторые помещения выглядят совсем удручающе. Например это, которое находится на третьем этаже. К слову, третий этаж в усадьбе построили уже в СССР, но он сохранился хуже всех.В некоторых комнатах остались детские поделки.

Очевидно, что в этой комнате случился пожар — едва уловимый запах гари до сих пор витает в воздухе. С третьего этажа открываются прекрасные виды.

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