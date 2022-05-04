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1 час назад

В Севастополе обнаружили храм конца XIX века

runews24.ru

Историческая постройка в Севастополе была обнаружена во время проведения строительных работ культурного кластера.

В Севастополе обнаружили храм конца XIX века
Фото: runews24.rurunews24.ru

Известно, что удалось обнаружить фундамент храма, который был последней дореволюционной постройкой подобного рода в Севастополе.

В эфире телеканала «Легендарный 24», Сергий Халюта, Благочинный города, рассказал, что на имя главы Севастополя Михаила Развожаева готовятся соответствующие документы о возвращении фундамента храма с целью его дальнейшего восстановления.

Халюта также сообщил, что необходимо будет уладить все законодательные вопросы, а затем уже переходить к вопросам проекта восстановления найденного храма.

Места,Сергий Халюта,Михаил Развожаев,
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