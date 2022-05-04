В Севастополе обнаружили храм конца XIX века

Историческая постройка в Севастополе была обнаружена во время проведения строительных работ культурного кластера.

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Известно, что удалось обнаружить фундамент храма, который был последней дореволюционной постройкой подобного рода в Севастополе.

В эфире телеканала «Легендарный 24», Сергий Халюта, Благочинный города, рассказал, что на имя главы Севастополя Михаила Развожаева готовятся соответствующие документы о возвращении фундамента храма с целью его дальнейшего восстановления.