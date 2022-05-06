10 самых роскошных городов мира в 2022 году

Компания, специализирующаяся на аренде частных самолетов, Compare My Jet проанализировала количество роскошных отелей, ресторанов и дизайнерских магазинов в 23 городах по всему миру, и выяснила, какой выбор сегодня делают клиенты, заказывающие роскошные реактивные самолеты.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Лондон — лучший город для любителей роскоши. Столица Великобритании возглавила список, имея наибольшее количество пятизвездочных отелей — 374, и заняв второе место по роскошным заведениям — 628.

Столица Франции, Париж, получила высшие оценки за моду — 96 баллов, искусство и культуру — 94, рестораны, отмеченные звездой Мишлен — 480, и превзошла Лондон по общему количеству роскошных заведений — 630. В результате Париж получает итоговое третье место.

Нью-Йорк занял общее второе место с самой дорогой стоимостью аренды квартир и апартаментов — 2 401 и 4 845 фунтов стерлингов соответственно. Город остается настоящим раем для гурманов с 480 ресторанами, отмеченными звездой Мишлен.

В первой десятке два представителя США — Нью-Йорк и Лос-Анжелес и два города из Швейцарии — Цюрих и Женева.