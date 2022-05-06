Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
3 часа назад

10 самых роскошных городов мира в 2022 году

TURIZM.RU

Компания, специализирующаяся на аренде частных самолетов, Compare My Jet проанализировала количество роскошных отелей, ресторанов и дизайнерских магазинов в 23 городах по всему миру, и выяснила, какой выбор сегодня делают клиенты, заказывающие роскошные реактивные самолеты.

10 самых роскошных городов мира в 2022 году
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Лондон — лучший город для любителей роскоши. Столица Великобритании возглавила список, имея наибольшее количество пятизвездочных отелей — 374, и заняв второе место по роскошным заведениям — 628.

Столица Франции, Париж, получила высшие оценки за моду — 96 баллов, искусство и культуру — 94, рестораны, отмеченные звездой Мишлен — 480, и превзошла Лондон по общему количеству роскошных заведений — 630. В результате Париж получает итоговое третье место.

Нью-Йорк занял общее второе место с самой дорогой стоимостью аренды квартир и апартаментов — 2 401 и 4 845 фунтов стерлингов соответственно. Город остается настоящим раем для гурманов с 480 ресторанами, отмеченными звездой Мишлен.

В первой десятке два представителя США — Нью-Йорк и Лос-Анжелес и два города из Швейцарии — Цюрих и Женева.

ТОП-10 самых роскошных мест в мире:
  • Лондон
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Гонконг
  • Токио
  • Сингапур
  • Цюрих
  • Женева
  • Лос-Анджелес
  • Сидней
Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители