Москвичи перечислили места цветения сакуры в столице

Цветущую сакуру обнаружила в «Аптекарском огороде» в Москве одна из жительниц столицы и рассказала об увиденном в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В комментариях пользователи перечислили и другие места в городе, где можно полюбоваться на распустившиеся розовые бутоны японского дерева.

Фото: Мослента Мослента

Юзеры отметили, что лучшее место для наблюдения за цветением сакуры в Москве — это «Японский сад» на территории Главного ботанического сада имени Цицина. Рассказали москвичи и о посадках сакуры в Бирюлевском дендропарке.