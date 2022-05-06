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33 минуты назад

Москвичи перечислили места цветения сакуры в столице

Мослента

Цветущую сакуру обнаружила в «Аптекарском огороде» в Москве одна из жительниц столицы и рассказала об увиденном в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В комментариях пользователи перечислили и другие места в городе, где можно полюбоваться на распустившиеся розовые бутоны японского дерева.

Москвичи перечислили места цветения сакуры в столице
Фото: МослентаМослента

Юзеры отметили, что лучшее место для наблюдения за цветением сакуры в Москве — это «Японский сад» на территории Главного ботанического сада имени Цицина. Рассказали москвичи и о посадках сакуры в Бирюлевском дендропарке.

Пользователи поблагодарили автора за опубликованные фотографии и дружно восхитились их красотой. «Изумительно!», «Сказочно!», «Божественно!» — написали они. «Вы там сирени тоже намекните, чтобы в этом году не задерживалась», — весело посоветовала одна из участниц дискуссии.

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