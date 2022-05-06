Куда пойти в выходные в Рязани

Впереди – четыре выходных дня. И если на 9 Мая со своими планами многие уже определились (можно отправиться смотреть парад или принять участие в шествии «Бессмертного полка»), то остальные дни открывают немало возможностей для отдыха. Совсем не обязательно уезжать далеко от Рязани – мы подготовили три маршрута прогулок по городу и окрестностям.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Любителям истории

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Рязань – город, который может похвастаться богатой историей. В первую очередь, конечно, любителям старины стоит отправиться в Рязанский кремль. Местные, конечно, скажут, что бывали тут уже не раз – но мы предлагаем взглянуть на знакомые места с учётом малоизвестной информации о них. Учли и ещё один аспект – во всех этих местах можно сделать атмосферные фотографии.

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Успенский собор знают все – это один из главных символов нашего города. Но вот несколько интересных фактов о нём: строить собор начали в 1677 году. Раньше на этом месте стоял пороховой сарай. Каменщики оценили свой труд в «1250 рублей, да запасу всякаго 300 четвертей, 140 пудов ветчины и прочая». Храм построили, но долго он не простоял - в ночь на 18 апреля 1692 года здание рухнуло. Заново строительство начали через год и строили семь лет. Спустя века, уже в советское время, здесь открывали планетарий.

Обратим внимание на колокольню. Интересны, например, расположенные на ней часы - впервые их установили в позапрошлом веке. Средства на покупку пожертвовал меценат Николай Гаврилович Рюмин. Покупку заказали в Италии. Бой часов был слышен на весь город. Сейчас часы здесь другие — современные. Диаметр циферблата — 2 метра.

Ну и упомянем арку колокольни. Есть два связанных с ней предания. Одно гласит, что ангелы на колокольне протрубят, когда через арку пройдёт пара, которая прожила тридцать лет вместе, ни разу не поссорившись. Второе обещает глас ангельских труб, когда в арку вступит абсолютно безгрешный человек.

Интересна и часовня, которую часто обходят вниманием. Её возвели недавно, в честь 900-летия Рязани. Автор проекта хотел, чтобы у тех, кто увидит её, возникли ассоциации с богатырским шлемом. На самом здании размещены доски с описанием событий из истории Рязанского княжества.

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Из кремля можно отправиться в городской сад – тут обращает на себя внимание летний дом Дворянского собрания. К древностям он не относится, ему немногим больше века, был построен в 1904 году. Но резная отделка из дерева делает здание привлекательным в глазах туристов (и любителей фотосессий). Прежде веранда была открытой, а на уровне второго этажа была галерея – там чинно прогуливались гости.

Ну и наконец, краткую прогулку можно завершить мини-экскурсией по улице Щедрина. Её ценят историки и краеведы, но любимы эти места и фотографами. Здесь ещё можно поймать атмосферу старинного провинциального городка - и сделать снимки на память.

Любителям природы

Тем, кто выбирает активный образ жизни, мы предложим три варианта на выбор. Первые два – в городе, это Лесопарк и ЦПКиО, тут в основном выбор зависит от того, что ближе вам.

Лесопарк вновь открыт после половодья, можно прогуляться до остатков разлива – и устроить фотосет «Вешние воды». Традиционно популярен велопрокат, так что есть шанс дать себе нагрузку и проехаться по дорожкам среди первой майской зелени. Гулять можно хоть весь день, если позволит погода.

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В ЦПКиО – тоже раздолье и для велосипедистов, и для любителей пешеходных прогулок. Можно выбрать маршруты разной протяженности. А ещё эти места знамениты большим количеством белок. Прихватите пакетик орешков – животные будут вам благодарны и с удовольствием попозируют для памятного снимка.

Тем, кого расстояние не пугает, рекомендуем «Тропу Паустовского». Она начинается в Солотче и включает несколько маршрутов – от легкого, для новичков, до экстремального (но это уже полноценный поход). Также есть прокат велосипедов, можно взять палки для скандинавской ходьбы.

Сосновый бор, лесные дорожки, свежий воздух и небольшой пикник на траве – отличный вариант для выходного дня. Если рискнете отправиться подальше, то прогуляйтесь в сторону Ласковского озера (маршрут для спортивных).

Говорят, раньше из Солотчи к озеру Паустовский часто ходил с друзьями. Был среди них и автор «Тимура и его команды» Аркадий Гайдар. Однажды друзья написали записку, убрали её в бутылку, запечатали смолой и оставили в дупле сосны на пути к озеру. Присмотритесь по дороге к старым деревьям повнимательней – кто знает, может, послание от знаменитых писателей ещё кого-то ждёт.

Любителям необычных достопримечательностей

Если известные туристические достопримечательности уже давно осмотрены, фотографии на фоне резных домиков сделаны, а к долгим прогулкам на природе душа не лежит – предлагаем посмотреть места, которые далеко не в каждом путеводителе найдёшь. Пройдём по местам легенд, связанных с нашим городом.

Любители пощекотать нервы, например, могут отправиться на вечернюю охоту за привидениями. По легенде, одно из них обитает на улице Циолковского, неподалеку от Театральной площади. Имя и род деятельности призрака при жизни известны – ямщик Пётр, напился и замёрз где-то в окрестностях. Теперь бродит привидением, но зла не делает – чаще наоборот, помогает добраться до дома тем, кто выпил лишнего.

Гуляющие вечерами в ЦПКиО рассказывают, что иногда натыкались на странного старика в старинном одеянии. Его считают бывшим владельцем этих мест – миллионером и меценатом Гаврилой Рюминым.

Сгоревший дом в Газетном переулке тоже таит свои тайны. Здесь, по слухам, можно встретить в сумерках маленькую девочку. Она позовёт играть в развалины – но мы не рекомендуем принимать это приглашение.

Тем более, что есть ещё варианты необычных экскурсий – например, по памятникам. Сделать фото у «Гриба с глазами» - обязательный пункт для гостей Рязани. Но можно сфотографироваться, например, с поросёнком – памятник стоит у банка на улице Есенина.

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Ещё из малоизвестных памятников - знак, установленный в географическом центре Рязани. Правильные координаты рассчитал фотограф из Мюнстера, нашего города-побратима. В центре Рязани закопали капсулу с землей из центра Мюнстера, а в Мюнстере — капсулу с рязанской землёй.

Есть в Рязани и сад камней. Находится он в так называемом Наташкином парке. На камнях — таблички с названиями мест, откуда привезены эти необычные сувениры. Есть «гости» с самой разной историей со всего мира - экспонаты привезены, например, и из Нового Орлеана, и из Освенцима.