Куда сходить и что посмотреть в Москве 9 мая

Впереди один из самых важных праздников для нашей страны — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как встретить и провести 9 мая, куда сходить и что посмотреть в столице – в материале «Вечерней Москвы».

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

Где посмотреть салют

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Вечером, в 22:00, 9 мая в Москве пройдет праздничный салют. Его можно будет посмотреть сразу в нескольких местах.

Поклонная гора и парк Победы, станция метро «Парк Победы», ул. Братьев Фонченко, 7

Самые «выгодные» точки для просмотра — аллея Партизан и холм недалеко от главного входа.

ВДНХ, станция метро «ВДНХ», пр-т Мира, 119

Больше всего техники для запуска салютов расположится между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей.

Лианозовский парк, станция метро «Алтуфьево», ул. Угличская, 13

Очень удобная точка, если не получается выбраться в центр.

Олимпийский комплекс «Лужники», станция метро «Лужники», Лужнецкая наб., 24

Здесь будет открываться один из лучших обзоров, так как запуск салютов состоится с площадки напротив Большой спортивной арены.

Парк «Кузьминки», станция метро «Кузьминки» Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2

В этом парке расположены несколько пусковых установок, поэтому увидеть фейерверки с этой точки можно будет максимально близко.

Смотровая площадка РАН, станция метро «Ленинский проспект», Ленинский пр-т, 32а, стр. 1

Здесь, как правило, не так много народа и открывается потрясающий вид на вечернюю Москву в ярких огнях праздничного салюта.

Кино о самом главном

9 мая в кинотеатрах «Москино» пройдет специальный показ советских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне — «Синематека: День Победы». Зрители смогут увидеть такие кинокартины как «Сын полка», «Актриса», «Летят журавли» и так далее. Зарегистрироваться на бесплатный киносеанс можно на сайте «Москино».

Адрес: станция метро «Сходненская», Нелидовская улица, 10с1; станция метро «Текстильщики», Люблинская улица,11

Погрузиться в историю

Музей обороны Москвы приглашает гостей присоединиться к празднику «Победа! Победа! Победа!». Вас ждут экскурсии по основной экспозиции, тематической выставке произведений советских художников, мастер-класс по изготовлению вещевого мешка, а также интерактивную программу «Военная форма — лицо армии»: во время которой участники узнают об истории создания военный формы в России. Начало мероприятия в 11:00.

Адрес: станция метро «Юго-Западная», улица Олимпийская деревня, 3

Спеть с хором «Катюшу»

На Белорусском вокзале, где в 1945 году жители города ждали героев страны, прозвучат песни военных лет в исполнении Хора Турецкого и группы SOPRANO — от всеми известной «Катюши» до «Бухенвальдского набата». Помимо этого, артисты представят зрителем яркое 3D-шоу. Начало в 20:00 на площади Белорусского вокзала.

Адрес: станция метро «Белорусская», площадь Тверская Застава, 7

Театр для души

Посетителей музея Победы 9 мая ждут спектакли от артистов Театра Олега Табакова, посвященные Великой Отечественной войне. Зрители смогут насладиться не только потрясающей актерской игрой, но и музыкальным сопровождением в исполнении лучших музыкальных ансамблей страны. Начало в 10:30.

Адрес: станция метро «Парк Победы», площадь Победы, 3

Пройтись по важным местам

В День Победы посетители экскурсии «Поклонимся великим тем годам» на ВДНХ узнают, как восстанавливался парк после войны, кто внес вклад в его дальнейшее развитие, побывают на месте съемок одного из известных военных фильмов тех лет и узнают, как они проходили. Пеший тур начнется в 13:00 и 15:00.

Адрес: станция метро «ВДНХ», проспект Мира, 119

Наесться полевой каши

В Люблинском сквере пройдет большой окружной праздник «Салют Победе», на котором гости смогут посетить концерт, увидеть несколько театральных постановок, пообщаться с ветеранами, поучаствовать в мастер-классах и попробовать блюда полевой кухни. В конце торжественной программы посетители парка увидят праздничный салют. Начало мероприятия запланировано на 16:00.

Адрес: станция метро «Люблино», Белореченская улица, 1

Подтянуться за победу

На ворк-аут площадке у павильона №64 ВДНХ состоится спортивное мероприятие «Подтянись за победу» для москвичей. Желающие смогут посетить мастер-классы от лучших атлетов Федерации Воздушно-силовой атлетики России, а также попробовать свои силы в подтягиваниях и других видах физической нагрузки. Самые сильные гости праздника смогут зафиксировать свой рекорд на всероссийском уровне. Начало мероприятия в 12:00.

Адрес: станция метро ВДНХ, Проспект Мира, 119с64

Прокатиться на коне

Парк Патриот приглашает посетителей на яркое шоу с акробатическими номерами и элементами джигитовки «Клинок победы». После мероприятия желающие смогут прокатиться верхом на одной из лошадей или в специальной упряжке под руководством инструктора. Начало шоу в 13:00 и 16:00.

Адрес: Кубинка, Минское ш., 55км

Мастер-класс на любой вкус

В рамках фестиваля «Московская весна» пройдут и мероприятия, посвященные Дню победы. Горожане смогут принять участие в семейных мастер-классах и изготовить несколько объемных поделок — праздничный трамвай, открытку, поезд и так далее. Также для гостей приготовлены концертная программа, исторические кружки, спортивные соревнования.

Например, 9 мая с 14:00 до18:00 в парке «Бригантина» пройдут мастер-классы по футболу. Подробная программа на сайте moscowseasons.com.

Адрес: станция метро Отрадное, сквер по улице Хачатуряна

Уличный концерт лучших

В День Победы в музее-заповеднике выступят несколько лучших музыкальных коллективов страны — камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, духовой оркестр «Модерн», симфонический оркестр «Русская филармония» и многие другие. Они исполнят известные всем песни «Прощание славянки», «День Победы», «Пора в путь дорогу» и так далее. Начало концерта в 13:00.

Адрес: станция метро «Царицыно», Дольская улица, д 1

Уникальные экспонаты

Уже несколько лет Музей Вадима Задорожного в честь Дня Победы представляет посетителям парка 30 уникальных экспонатов военной и послевоенной техники советских времен. Гости смогут увидеть даже такие уникальные экспонаты как танки Т-37 и Т-20. Экспозиция будет открыта с 10:00.

Адрес: станция метро «Парк Культуры», Крымский вал, 9

Серебряная ладья для смелых

На Гребном канале в Крылатском в День Победы пройдет традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты «Вечерняя Москва». Победителям достанется переходящий кубок «Серебряная ладья», учрежденный изданием почти 90 лет назад. Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы нашей страны в свое время принимали участие в эстафете. Приходите поболеть! Начало в 12:00 на Олимпийском гребном канале «Крылатское».

Адрес: ул. Островная, 7

Услышать поэму Твардовского

9 мая в Колоннаде усадьбы пройдет праздничный концерт «Приношение Дню Победы» в исполнении квартета «Мелодион». Коллектив исполнит поэму Твардовского «Василий Теркин», а также песни военных лет. Начало в 16.00