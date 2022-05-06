Почему стела на Поклонной горе качается, но не падает

Монумент Победы – одна из доминант архитектурного ансамбля Поклонной горы, впечатляющая высотой и тонкостью декора. Стела высотой почти 142 метра, увенчанная скульптурой богини Ники, на первый взгляд кажется абсолютно непоколебимой. Однако ветровая нагрузка, которой монумент подвергается ежедневно, способна значительно колебать сооружение – порой величина отклонения может составлять до целого метра. Корреспондент сайта "РИА Недвижимость" побывал на Поклонной горе и узнал у специалистов ГБУ "Гормост", что находится внутри стелы, какое оборудование помогает ей удерживать равновесие и какими идеями пришлось пожертвовать архитектору ради устойчивости конструкции.

Фото: риа новости риа новости

Уникальное несоответствие

Видео дня

Крылатая богиня Ника парит над Поклонной горой в окружении амуров почти 27 лет. Инженер дежурной смены ГБУ "Гормост" Виталий Осокин эксплуатирует монумент Победы всего на год меньше и, кажется, знает историю и особенности объекта не хуже, чем его непосредственные создатели и профессиональные экскурсоводы.

"За несколько лет до 50-летия Победы на этом месте был установлен мемориальный камень, разрабатывался план создания памятника в виде гранитного знамени Победы совершенно циклопических размеров. Но затем от идеи отказались, было принято решение установить новый монумент по проекту Церетели. Его создали в рекордно короткие сроки, успели к 9 мая 1995 года, и вот уже много лет эта "башня" венчает Поклонную гору", – рассказывает Осокин.

Монумент пропитан символизмом от фундамента до самой верхушки, не случайна даже его высота. По задумке Церетели, каждые 10 сантиметров символизируют один день Великой Отечественной войны, декор и скульптурные композиции отражают ключевые этапы боевых действий. Весят барельефы немало – на облицовку стелы ушло около 800 тонн бронзы, фигура Ники добавляет к нагрузке еще 27 тонн.

"Трехгранная в сечении "башня" представляет собой винтовку, вкопанную в землю, с дулом, устремленным в небо. Так вот это дуло диаметром всего 3,8 метра – так было сделано из соображений эстетики. Соотношение высоты сооружения к диаметру – больше 37, таких высоких и при этом тонких в основании объектов в мире нет. Монумент – единственный в своем роде по соотношению высоты и диаметра", – отмечает Осокин.

Сгибаемая, но не сломленная

Особенности монумента Победы напрямую влияют на порядок его эксплуатации специалистами ГБУ "Гормост". Помимо поддержания объекта в чистоте и ежедневного визуального осмотра на наличие повреждений, работники предприятия следят за ветровой нагрузкой на сооружение. Из-за нее, кстати, архитектору в свое время пришлось пожертвовать некоторыми идеями в плане эстетического облика скульптуры, рассказывает Осокин.

"Церетели часто говорил: "Я так вижу!". По его идее, крылья Ники должны быть расправлены, а плащ – развеваться. Для тестирования была сделана модель монумента высотой около 10 метров, ее продували в аэродинамический трубе вместе с Никой и амурчиками. Установили, что возникает неразумное колебание скульптуры, и внешний вид пришлось подправить по рекомендации специалистов ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского — авиационный государственный научный центр России – прим.ред). Фигуру как бы ужали по ширине, чтобы аэродинамика была лучше", – делится историей специалист.

По словам Осокина, монумент Победы не просто покачивается под влиянием ветра, но может и скручиваться, и заметно прогибаться. Если величину колебаний стелы не уменьшать принудительно, в ее основании начали бы появляться трещины и повреждения, что значительно бы сократило срок службы, а он составляет целых сто лет. Нивелировать негативное влияние погоды на сооружение помогают специальные гасители колебаний, установленные на самом верху стелы: один весит 10 тонн, второй – вдвое меньше. Работают они по "принципу неваляшки".

"Когда башня качается в одну сторону, гасители качаются в противофазе. Поршни внутри герметических пневмоцилиндров перегоняют воздух через дроссель из одной полости в другую. Звук при этом такой, будто кит сопит. В момент перегонки воздуха энергия колебаний поглощается, и сооружение "устаканивается". Чистая физика", – поясняет Осокин.

Для отслеживания колебаний и общего состояния сооружения специалисты "Гормост" используют специализированные системы мониторинга и видеонаблюдение, все данные с них поступают в аппаратную, оборудованную прямо под монументом. На мониторы выводится информация о скорости и направлении ветра, метеорологических параметрах, здесь же оценивается колебательный процесс. Период полных колебаний стелы составляет 5,7 секунды – это, отмечает Осокин, похоже на приятную качку в вагоне метро или поезде.

"Графики колебаний – фактически ЭКГ большого уникального организма, а мы – своего рода технические врачи", – с улыбкой говорит специалист.

Вторая система мониторинга строится на отслеживании перемещения так называемой световой марки. На фундаменте монумента установлена видеокамера, устремленная строго вверх на небольшую горящую лампочку на стеле. Когда памятник качается, световая марка в поле зрения камеры перемещается, а специалисты "Гормоста" внимательно фиксируют ее "скачки".

"Соответственно, возникает вопрос – насколько башня вообще может отклониться? По расчетам конструкторов, лимит составляет около двух метров, при этом стела согнется, выпрямится обратно, и ничего страшного с ней не случится. Но такие существенные изгибы, конечно, вредны для сооружения. Когда в 1998 году в Москве был страшный ураган, стела отклонилась на 95 сантиметров, световая марка ушла за край экрана. К счастью, все обошлось", – вспоминает Осокин.

Поднебесная работа

Мониторингом в аппаратной работа специалистов "Гормоста", разумеется, не ограничивается. Согласно регламенту, сотрудники предприятия регулярно осматривают и проводят техобслуживание стелы, для чего забираются на самый верх – прямиком к богине Нике. Путь до нее хоть и относительно близкий, но не самый простой.

"Лифт-подъемник, в который помещаются два человека, поднимается до высоты в 86 метров – габариты сооружения не позволили смонтировать что-то дальше. Подъем на лифте занимает ровно девять минут, а затем – лестница, по которой специалисты поднимаются, конечно, пешком и со всем необходимым оборудованием на себе", – говорит Осокин.

К работе на высоте допускаются исключительно квалифицированные специалисты. При необходимости они чистят, ремонтируют, смазывают и подкрашивают конструктивные элементы стелы и установленное на ней оборудование. На рабочий процесс напрямую влияет погода. По словам Осокина, в аномально жаркие дни или при ветре больше 10-12 метров в секунду специалисты "Гормоста" наверх не забираются – опасно.

"Если в Москве жара, металлоконструкции могут разогреваться до 40 градусов. Во время сильного ветра работать на высоте и запрещено, и объективно некомфортно. Поэтому погоду всегда отслеживаем. Зато, кстати, снег зимой наверху чистить не нужно – его весь сдувает", – отмечает он.